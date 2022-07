La future salle de gymnastique de Court-Saint-Étienne et la piscine de Rixensart vont recevoir un subside

"Parallèlement, de nombreux territoires souffrent d’un manque d’infrastructures sportives pour héberger les clubs locaux. Il est donc plus qu’opportun que les infrastructures soient accessibles au plus grand nombre, tant pendant les heures scolaires, qu’en dehors" , indique, dans son communiqué, le ministre Adrien Dolimont, en charge des infrastructures sportives.

Douze projets ont été retenus. Parmi eux, deux en Brabant wallon: la rénovation de la piscine de Rixensart qui reçoit un subside de 2668050€ et la construction de la nouvelle salle de gymnastique et la rénovation du complexe sportif de l’institut Saint-Étienne à Court-Saint-Étienne avec à la clé un subside de 2330020€.

Cela sent enfin bon pour la salle de gymnastique à Court-Saint-Étienne

Il y avait donc de quoi faire la fête jeudi soir à Court-Saint-Étienne en apprenant la nouvelle.

La nouvelle salle de gymnastique, adossée au complexe sportif, fera 1500m2. "Elle fera 32m x 50m avec une tribune pour accueillir 250 personnes lors des compétitions. Elle sera équipée pour l’initiation et la pratique du haut niveau" , explique Frédéric Hautrive, président de La Courtoise, le club de gymnastique stéphanois.

Le bourgmestre Michaël Goblet d’Alviella, qui a beaucoup travaillé sur ce dossier, ajoute: "La salle des sports sera complètement rénovée. Elle comprendra notamment de nouveaux vestiaires, une cafétéria. Nous avons mis l’accent sur la performance énergétique du bâtiment, pour lequel tout a été maximalisé."

L’estimation du montant des travaux est de 4,85millions€. La différence entre ce montant et le subside devrait se combler via un emprunt à contracter par la Régie Communale Autonome (RCA), en charge du dossier. La Commune devrait se porter garante pour le montant de l’emprunt.

Une fois les travaux réalisés, la RCA se chargera de la gestion des deux infrastructures, ainsi que des terrains de football et de tennis.

Un nouveau cahier des charges devra être établi. "Il reprendra les exigences de l’appel à projet, notamment pour les performances énergétiques" , explique le bourgmestre.

Les premières réflexions visant à construire une nouvelle salle de gymnastique datent de… 1999. "Nous avons joué de malchance. En 2017, la ministre Valérie De Bue avait débloqué un subside de 936000€ sur un budget total estimé à 1,85 million€. Les travaux avaient débuté par l’installation d’une nouvelle cabine électrique et le déplacement des câbles. Une semaine après la première réunion de chantier, l’entreprise en charge des travaux est tombée en faillite. Nous avons subi ensuite le Covid. Nous avons relancé l’appel d’offres, nous étions alors à 2,1 millions€, soit au-dessus du plafond fixé à 1,875 million€ par Infrasports."

La Commune a profité du nouvel appel à projet pour rentrer un nouveau dossier, reprenant la salle des sports et la salle de gymnastique. Cette fois, cela sent bon pour ces projets.

Rénovation complète de la piscine de Rixensart

Le deuxième projet soutenu dans la province est donc la rénovation de la piscine de Rixensart.

Les installations ont 40 ans et un petit coup de fraîcheur ne leur ferait pas de tort. "Nous avons prévu plus que cela. La piscine sera complètement rénovée. Nous allons remplacer la toiture, travailler sur l’isolation, la performance énergétique. On refait le bassin en technologie inox, les carrelages seront remplacés" , signale Frédéric Hautrive, qui est aussi le directeur du département des sports de la Commune de Rixensart. "La piscine n’est plus aux normes, notamment pour les PMR. On ne refait pas le chauffage, celui-ci a été remplacé récemment."

Le montant global des travaux est estimé à 3 millions€ avec un subside de 2,6 millions, soit près de 90% du budget.

Le projet est déjà bien avancé: "Nous avons entamé les réflexions il y a trois ans. Nous avons déjà l’auteur de projet et les plans sont réalisés. Nous devons maintenant introduire le dossier à la Région wallonne selon les exigences de l’appel à projet. Les travaux devraient durer un an. Nous envisageons ceux-ci entre septembre 2023 et septembre 2024."