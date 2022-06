Court-Saint-Étienne: ce sera le clos de la Tour plutôt que de la Cheminée!

«“Clos de la Cheminée”serait plus cohérent»

Pour Michel Tricot (Écolo), il y a une grande cheminée, il n’y a pas une tour: "Pourquoi pas dès lors “clos de la Cheminée”? Ce serait plus cohérent".

"Oui, ce serait plus cohérent mais cela sonne moins bien" , a rétorqué le bourgmestre, sourire aux lèvres.

Michel Tricot n’a pas insisté: "Après la place de la Dyle, sans Dyle, nous voilà avec un clos de la Tour, sans tour…"

En zone inondable

Plus fondamentalement, Michel Tricot a rappelé qu’Écolo n’est pas favorable à ce lotissement: "D’un côté, des maisons qui vont être construites seront en zone inondable, selon la vieille carte des zones inondables qui ne tient pas compte de modifications qui pourraient intervenir suite aux inondations de l’année dernière. J’ai des inquiétudes pour les habitations qui vont être construites là. Pour pouvoir placer des villas quatre façades sur le site, il a fallu abattre un petit bois. Il se trouvait dans le prolongement d’un couloir écologique qui longe la Dyle. Nous aurions préféré que les logements soient regroupés du côté non inondable. Cela n’aurait plus été des villas mais on les mettait à l’abri d’éventuelles inondations. Et cela aurait permis de conserver le petit bois".