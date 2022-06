L’employé est un étudiant qui a été menacé d’un couteau par un individu qui avait pris soin de se camoufler le plus possible le visage. À leur arrivée vers 23h, le gérant montra aux policiers deux captures d’écran qui les mirent tout d’abord sur la piste d’un Wavrien bien connu pour semblable agression. Ils l’abandonnèrent faute de preuves et aussi parce qu’un policier affirma reconnaître Thanh à l’angle caractéristique formé par ses sourcils et à une cicatrice au nez.

"Il n’y a pas que moi qui ai une cicatrice au nez , expliqua l’intéressé au tribunal. Et d’ailleurs, oui, je suis un voleur, mais je n’ai jamais fait un braquage comme ça."

«Je vous prends en flagrant délit de mensonge»

La substitute du procureur du roi Stéphanie Bonté bondit: "Je vous prends en flagrant délit de mensonge. Vous êtes connu pour des faits de même nature comme majeur et aussi lorsque vous étiez mineur. Il est vrai que quelqu’un d’autre a été suspecté au départ de l’enquête, mais aujourd’hui les indices sérieux sont devenus des preuves. Vous êtes en état de récidive suite à des condamnations de 2015 et 2017. Je requiers trente mois de prison ferme".

La défense plaida l’acquittement au moins au bénéfice du doute. Le prévenu, qui est sous administration provisoire des biens et de sa personne, vient de sortir d’un établissement psychiatrique où il avait été placé pour addiction à l’alcool et aux stupéfiants.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le tribunal n’a pas suivi l’avocate: ce lundi, les trente mois de prison ferme réclamés par le parquet ont été accordés.