Court-Saint-Étienne: Gary Hatman & The Burning Flow a su mettre l’ambiance

Mathieu Van Winckel (Mousty) était sur la scène avec son groupe "Gary Hatman & The Burning Flow": "L’année dernière, j’avais assisté aux concerts donnés dans le cadre de Place aux artistes à Court-Saint-Étienne. Ce samedi, je n’étais plus dans le public, j’étais sur scène."

Il a créé le groupe il y a deux ans: "J’ai passé des petites annonces pour recruter des musiciens. Nous sommes maintenant quatre. Je suis chanteur et guitariste, Olivier Delescaille (Ittre) est la deuxième guitare, Vincent Dehin (Mousty) est à la batterie et Raphaël Halbarder (Bruxelles) à la basse. Nous sommes arrivés à quelque chose de stable."

Le groupe s’est formé en pleine crise sanitaire: "Ce n’était évidemment pas l’idéal. D’un autre côté, cela nous a permis de travailler sur notre répertoire. Nous répétions au Centre culturel d’Ottignies où nous étions en résidence."

Roots blues rock

L’été dernier, Mathieu Van Winckel et les siens ont joué plusieurs fois dans des jardins privés, "une formule très sympa, très chaleureuse" . Cette année, ils sont passés à une étape supérieure: "Nous avons sorti un premier EP en février et nous avons cinq concerts programmés cet été. Mais on aimerait trouver un booker, une personne qui assure notre promo et nous trouve des petites salles de 200 personnes en Belgique, mais aussi en France ou en Allemagne." Le groupe joue du roots blues rock: "Il y a une bonne base de blues dans lequel on envoie du gros son ." Et sur scène, et dans le public, cela déménage.

Le groupe s’est produit l’après-midi et a directement mis l’ambiance: " On préfère toujours jouer le soir mais quand il y a du monde, c’est également sympa l’après-midi!"