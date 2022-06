La fête débutera à 14h par la prestation de Solstice, auteure, compositrice et interprète: "Je serai accompagnée de mes musiciens et pour la première fois de Clément Mercier à la basse" , signale l’artiste. À 15h30, place à Gary Hatman & The Burning Flow: "Gary Hatman vient de Céroux-Mousty. Son rock puissant va faire vibrer le public" , promet Mary-Line Romain. Suivront, à 17h, The Humphreys, groupe de cuivres qui reprend des classiques dansants. À 18h45: Loïc Hallyday & The Smets, une bande de jeunes blousons noirs qui propose le meilleur de Johnny.

Théophile Renier, vainqueur 2017 de «The Voice Belgique»

À 20h30, Théophile Renier, vainqueur de l’édition 2017 de The Voice Belgique , montera sur scène. Lors de sa prestation à The Voice France , sa voix avait séduit Julien Clercq.

Enfin, la fête s’achèvera avec le groupe Replay que l’on a vu aussi le 27 mai dernier à la Ferme du Biéreau dans le cadre du concert "Rock against cancer 2022" et avant cela le 12 novembre 2021 à la salle Jules Ginion de Céroux.

L’événement est gratuit, sauf bien sûr les boissons (au bar) et la nourriture (deux foodtrucks seront présents).