Court-Saint-Étienne: un premier marché des producteurs et artisans locaux, ce vendredi

Il y aura une belle diversité parmi les exposants: " Sart’Soup proposera de la soupe bio avec pain, des brochettes de poulet marinées. Le Coin des Champs sera présent avec des fraises, Bee Expérience proposera du miel, et Clarotte Sauvage ses légumes bio. Nous aurons aussi des glaces aux fruits, du vin et du fromage du “Chai et la Souris”, la bière WisterZ, les chocolats de la ferme de l’Ornoy. Au niveau artisanal, nous accueillerons Magali Bo et ses objets réalisés en crochet, Élan avec des accessoires de couture et tissu de récupération, les bougies artisanales de Caroline Borremans" , poursuit Claire Crassaert.

L’objectif des autorités communales est de pérenniser ce marché: "Nous avons l’intention de l’organiser chaque dernier vendredi du mois. Jusque fin septembre, il aura lieu sous le hall11. Nous devrons ensuite trouver un lieu chauffé. Nous avons pensé à la salle Defalque mais le marché devrait alors être organisé en semaine, la salle Defalque étant réservée chaque week-end par les associations" , indique Mary-Line Romain, en charge du commerce au sein du collège.