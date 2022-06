L’Unisound, «le festival du bonheur», fait son grand retour au PAM Expo ces 26,27 et 28 juin

Si tout est pensé pour que les personnes porteuses d’un handicap, quel qu’il soit, vivent une expérience unique, le festival est ouvert à toutes et tous. Cette année, l’organisation a même rajouté une troisième journée, là où il n’y en avait que deux auparavant. "L’objectif, c’est d’attirer encore davantage de monde, un public sans doute un peu plus familial. Car c’est vrai que les deux autres journées sont programmées en semaine et qu’une grande partie de notre public provient des institutions. On espère que cela va prendre. Actuellement, les préventes (lire ci-dessous) fonctionnent bien, l’engouement est présent."

Calumny, Doowy, Rori,…des artistes belges qui montent

Pourvu que ça dure. C’est que, comme tant d’autres, l’événement a souffert de la crise sanitaire et de l’absence d’activité qui l’a accompagnée. "La première annulation a été la pire car elle a mis à mal le travail d’une année complète d’une équipe qui, je le rappelle, est 100% bénévole. Ensuite, on a encore essayé de faire quelque chose à d’autres dates mais le PAMexpo ayant accueilli un centre de vaccination durant plusieurs mois, on n’a rien pu faire. C’était une période difficile car si on a bien des subsides et des sponsors en temps normal, on n’a pas eu de soutien financier pour traverser la crise. On a donc vécu sur quelques fonds propres, on a réduit nos dépenses aussi. Ceci nous permet d’être présents cette année. Mais on espère que le public répondra présent, qu’on réenclenchera une belle dynamique et qu’on puisse pérenniser le festival. On est confiant en cela."

Pour que l’Unisound soit une réussite, notre interlocuteur et son équipe ont – outre des prix qui restent toujours hyper démocratiques – misé sur une belle affiche composée de jeunes artistes qui montent. "Calumny, Doowy, Rori, etc. Ce sont de noms qui montent, dont on commence à entendre de plus en plus parler et il y en a encore d’autres.À côté de cela, on propose plein de chouettes activités pour que les gens se marrent et passent un bon moment: jeux en bois, réalité virtuelle, karaoké, cours de danse. Il y en a pour tous les goûts, chacun y trouvera son compte." Et pour que l’Unisound résonne à nouveau comme un lieu de rencontre, de partage et de partage. "Tout le monde en a grand besoin et on est impatient d’y être!"

Infos et réservations: www.unisound.be (onglet tickets) – Facebook Unisound