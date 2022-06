Court-Saint-Étienne: le cercle d’histoire publie deux nouveaux livres

Denis Beauprez, président du cercle "Court-Saint-Étienne Histoire Archéologie Folklore" (CHAF) et son équipe ont décidé d’en faire une réédition actualisée et complétée: "J’avais donné un coup de main à Paul Pilloy pour la mise en page de son livre. J’ai eu accès à ses archives qui sont en dépôt au CHAF. Cela nous a permis, tout en gardant les textes originaux, de compléter le livre avec des textes inédits repris dans ces archives ainsi qu’avec des dessins, par exemple des dessins de tombelles et d’outils en silex trouvés à Court-Saint-Étienne et détenus actuellement par le Cercle d’histoire et d’archéologie de Genappe , explique Denis Beauprez.

Nous n’avons encore travaillé que les 40 premières pages du livre original. Nous avons ajouté des éléments que Paul Pilloy, décédé en 1998, n’a pas connus, notamment les 237 secousses sismiques enregistrées à Court-Saint-Étienne entre 2008 et 2010. Nous sommes ainsi passés de ces 40 pages du livre original, à 130 pages dans la version retravaillée. Nous allons continuer le travail d’analyse des pages suivantes du livre original. C’est pourquoi, ce nouveau livre n’est que le volume 1. Il y en aura d’autres".

Ce livre Curtis Sancti Stephani, volume 1 est vendu au prix de 20 €.

Des commerces dans 90% des bâtiments

Le CHAF vient également de publier Court-Saint-Étienne et ses commerces à travers le temps, ouvrage que l’on doit à Jocelyne Taburiaux, Marc Verachtert et Marguerite de Barsy: "Court-Saint-Étienne était une ville très commerçante avant la fermeture des usines Émile Henricot en 1982, indique Denis Beauprez. Jusqu’alors, 90% des bâtiments étaient occupés par des commerces. Le livre est un répertoire de tous les commerces ayant existé dans le centre de la commune, repris rue par rue" .

Ce livre est vendu au prix de 15€.

www.chaf-court-st-etienne.be