Court-Saint-Etienne: inauguration de la donnerie et mise en lumière de l’ASBL Coup de pouce à l’avenir

La donnerie, appelée "La Donne et ris", est ouverte le mardi et le vendredi de 13h à 15h30, le vendredi matin de 10h30 à 12h: " Nous recevons des objets, nous les trions et nous les donnons, c’est gratuit".

Quatre lieux d’hébergement

L’ASBL, créée par un groupe de parents, accompagne les jeunes adultes porteurs d’un handicap mental. Elle leur permet d’acquérir les moyens de vivre dans la plus grande autonomie possible: " Nous avons quatre maisons d’hébergement. La maison de l’Herbatte à Basse-Wavre est un lieu d’apprentissage à l’autonomie. "La Bienvenue" fonctionne en partenariat avec la Fondation Portay. Pour la maison "Perron" à Chaumont-Gistoux, nous avons un partenariat avec le CPAS de Chaumont-Gistoux et la Fondation Portay. Nous avons encore la maison Dehan à Genval , explique Bernard Dormal, directeur de l’association. Nous avons quatre éducateurs pour s’occuper de l’accompagnement des 25 personnes logées. Nous avons aussi un centre de jour où trois éducateurs travaillent. Y viennent 27 personnes d’un à trois jours par semaine. Elles s’occupent du potager de La Bienvenue à Court-Saint-Étienne mais sont aussi actives au potager communautaire de la Thyle. Nos volontaires donnent des coups de main à la vestiboutique de la Croix-Rouge, au Vestiaire, le magasin de vêtements de seconde main du CPAS. Nous nous impliquons dans les activités de la commune . Nous touchons aussi 150 familles en organisations de loisirs et enfin, nous gérons une unité scoute ".

L’ASBL est subsidiée par l’Aviq à raison de 37000 € par an. Elle bénéficie de points APE pour trois temps plein: " Nous devons trouver un peu plus de 100000 € par an. Nous avons un bon réseau de donateurs et nous organisons des activités pour boucler le budget ", signale Bernard Dormal.