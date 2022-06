Droit de réponse

Une volonté très claire de quitter les lieux avant l’arrivée de la police attendue par [la prévenue]; Ceci résulte d’une part de ses déclarations , [la prévenue] admettant avoir voulu quitter le parc “au plus vite” et évoquant également un “lieu qui [lui] semblait hostile”; d’autre part de la circonstance qu’elle a tenté de quitter les lieux à deux reprises: la première fois avant de s’immobiliser de justesse contre [ND] au signal “Stop”; la seconde fois lorsque celui-ci s’est écarté légèrement de son véhicule;

La circonstance que [la prévenue] a poursuivi sa route nonobstant le choc résultant du heurt avec [ND], dont elle avait également soutenu lors de l’enquête qu’elle ne s’en serait pas rendu compte; C’est un témoin qui, après avoir vu [ND] “projeté en l’air” et constaté que “la dame a voulu partir”, a placé son véhicule en travers de la route “pour stopper” [la prévenue] […]

Une absence, au moment des faits, de toute considération pour [ND]; Un témoin a déclaré que [la prévenue] “ne s’inquiétait pas un seul instant de l’état physique de la personne qu’elle avait blessée” […]; Un autre […] a déclaré qu’elle n’a montré aucun regret, la seule chose qui lui importait était ses cartons […];

Les tentatives de [la prévenue] en vue d’imputer l’entière responsabilité de la situation et de l’accident à [ND] , celle-ci ayant indiqué le jour des faits qu’il “faisait de l’excès de zèle” en l’empêchant de partir, que “jamais elle n’a visé ce monsieur”, que “c’est lui qui s’est mis devant [sa] voiture”; Un témoin a également déclaré qu’après le heurt, [la prévenue] “continuait de crier en disant que la faute revenait à l’employé”;

Enfin, la circonstance que [la prévenue] avait déjà touché une première fois la ou les jambes de [ND] et accepté l’éventualité de ce heurt, dès lors qu’elle déclarait, comme déjà évoqué plus haut, qu’elle avançait doucement, “pensant qu’il allait se bouger”;

Ces éléments, pris dans leur ensemble, justifient de retenir que si [la prévenue] n’a pas recherché en tant que tel la conséquence dommageable de son comportement – à savoir le fait de heurter [ND] -, laquelle dépassait le but qu’elle s’était fixé, elle l’avait néanmoins acceptée pour le cas où elle se produirait. Il en résulte que l’infraction de coups et blessures volontaires visée sous la prévention A doit être déclarée établie ."