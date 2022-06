Des chansons de Dalida et une belle ambiance à la braderie de Court-Saint-Étienne

La Française Sandy Sims, sosie vocal de Dalida, a ensuite mis le feu. Elle a exploré tout le répertoire de Dalida. Elle a chanté au milieu du public et a fait monter sur scène Michel Clerck, président du comité, pour le faire danser: "Lorsqu’il le faut, je peux faire un effort" , a lancé celui-ci. Qui s’est réjoui de l’ambiance qui a régné tout au long de la journée et plus particulièrement devant le podium: " C’était une superbe soirée avec une grosse et belle ambiance. Tout s’est déroulé dans le moindre incident, tout le monde était content" .

Les Italiens de retour

Les Italiens de Court-Saint-Étienne, remplacés par un autre groupe l’année dernière en raison du déplacement de la braderie en septembre, avaient cette fois repris leur quartier sous le hall 11. Là aussi, l’ambiance était excellente, les convives étaient très nombreux: "De nombreuses personnes sont allées chercher à manger chez elles pour consommer la nourriture dans le stand tenu par les Italiens. À l’inverse d’autres venaient chercher des boissons chez nous pour les consommer sous le hall11. L’ambiance était bon enfant. Le public a apprécié. Nous sommes très contents du succès" , soulignait encore Michel Clercq.

Le Renouveau musical de Genappe pour terminer

La braderie s’est terminée dimanche en fin d’après-midi par la prestation du Renouveau musical de Genappe venu mettre une ambiance Oberbayern sous le soleil stéphanois.

Toutes ces animations musicales se déroulaient en plein air, sur la place des Déportés: "C’est un gros plus. L’endroit est magnifique. On s’est retrouvé dans une ambiance guinguette, une ambiance de bal populaire, sous un soleil généreux. C’était génial" , entendait-on dans le public.