Court-Saint-Étienne: la Braderie stéphanoise s’annonce animée

"Nous avons mis le paquet pour que l’animation soit continue dans l’avenue de Wisterzée et la rue Émile Henricot. Nous aurons la présence des Majorets de Maransart mais aussi celle d’un groupe de jazz de rue dont les musiciens seront déguisés en gaulois samedi et dans un autre accoutrement dimanche. Nous aurons des clowns dans les rues dimanche. Les Brésiliennes du groupe Sonqonina, elles, ne seront pas présentes, le groupe s’est désisté" , explique Michel Clerck.

Avec Anaïs Labie

Un "village stéphanois" accueillera "des artisans, artistes et producteurs locaux sur la place des Déportés. Le Patrimoine stéphanois et le Cercle d’histoire, archéologie et folklore y présenteront leurs nouveaux livres."

Les deux jours aussi: braderie des commerçants et brocante.

De nombreuses animations sont programmées aussi samedi sur la place des Déportés comme des démonstrations des écoles de danse et un concert de la chorale La Sardane: "Nous aurons à 16h30 la présence d’Anaïs Labie et des Triples Cloches. L’année dernière, Anaïs avait improvisé un mini-concert de violon. Nous avons décidé de la reprendre dans le programme cette année. Nous terminerons la soirée par un bal aux lampions sur la place des Déportés."

Les animations se poursuivront dimanche dans les rues ainsi que sur la place des Déportés avec de nouvelles démonstrations d’écoles de danse et des concerts de Just 4 Blues, du Thyle’s Band et d’un groupe Oberbayern qui conclura le week-end.

La fête foraine battra son plein durant tout le week-end sur la place Baudouin Ieret aux alentours. Le traditionnel rallye de motos anciennes est organisé par le Road Book au PAMexpo. Des dégustations de spécialités italiennes sont proposées sous le hall 11 samedi et dimanche.