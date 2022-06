Les Cracs-ReForm de Nivelles veulent protéger la planète

Caroline Forys est coordinatrice de l’école de devoirs des Cracs-ReForm de Nivelles. Elle explique en quoi consistait le projet des enfants dans l’optique de se retrouver au PAM expo ce samedi: " Avec les enfants, nous avons construit une maquette qui représente la terre. Nous expliquons le réchauffement climatique et comment les activités humaines augmentent les gaz à effet de serre: le transport, l’industrie… On explique ensuite les conséquences de ce réchauffement climatique: plus de cyclones, d’inondations, des vagues de chaleur plus fréquentes, des périodes de sécheresse ", explique Caroline Forys.