«Challenge-toi pour le climat», le rendez-vous des écoles de devoirs au PAMexpo

Chacune des écoles présentait les activités qu’elle avait préparée en vue de ce rendez-vous. L’ASBL Rose-eau de Jodoigne est le reflet parfait de la diversité d’activités prônées dans les écoles des devoirs: " Notre objectif est de susciter la solidarité entre les habitants pour que chacune et chacun puisse se prendre en main et être autonome dans les activités de la vie quotidienne. Nous gérons l’école des devoirs et un jardin partagé. Une fois par semaine, on laisse les cartables fermés et nous allons au jardin où nous avons fabriqué des mangeoires, des nichoirs… Nous accueillons les en semaine de 15h30 à 17h30. Nous débutons par un goûter collectif au cours duquel nous sensibilisons les enfants à la nourriture saine ", explique la responsable, Françoise Janfils.

" Pour cette journée au PAMexpo, nous exposons un hôtel à insectes, des mangeoires. Nous avons créé un jeu de reconnaissance d’insectes avec du matériel fourni par Natagora ".

Les enfants ont participé à différentes activités, comme la réalisation de bombes à graines. " On met deux cuillères de café moulu, de l’argile, du terreau, on place des graines et on forme une petite boule que l’on arrose " explique Aymane, l’une des jeunes participantes.

Trente-neuf écoles de devoirs en BW

Les écoles de devoirs sont précieuses. En 2021, 385 écoles de devoirs étaient répertoriées et reconnues par l’ONE en Fédération Wallonie/Bruxelles. Plus de 17000 enfants, souvent issus de milieux fragilisés, y sont accueillis chaque jour par 3500 animateurs et coordinateurs dont la moitié est salariée, les autres volontaires. Le Brabant wallon compte 39 écoles de devoirs.

En 2019, les animateurs et coordinateurs avaient choisi le thème du climat comme projet commun sur deux ans, devenus trois ans suite au Covid: " L’objectif est de démontrer que les écoles de devoirs font bien d’autres choses que des devoirs. Elles veillent à l’épanouissement des enfants via des activités culturelles, l’éveil au théâtre, toutes activités qui touchent à la citoyenneté ", explique Stéphanie Demoulin, administratrice-déléguée de la Fédération Francophone des écoles de devoirs.