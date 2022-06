Court-Saint-Étienne: des coulées de boue à deux reprises fin mai chez Annie et Serge Vanden Brande

Annie et Serge Vanden Brande sont devenus propriétaires à la rue Ferme du Coq en 1986. Leur maison, située en contrebas d’une prairie et d’un champ, est depuis quelques années touchée par des inondations et des coulées de boue: "Nous avons subi des inondations tout au début. La cave, le living, le garage, tout était sous eau" , indique Annie Vanden Brande.