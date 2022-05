Le projet qui les rassemble? "Cause toujours – Challenge-toi pour le climat!", un travail mené durant trois ans dans les écoles de devoirs, autour de la question environnementale, dont ce sera ici l’aboutissement.

Portée dans son projet par la Fédération Francophone des Écoles de Devoirs (FFEDD), chaque école de devoirs proposera un défi, qui sera animé par des enfants et des animateurs pour les autres enfants, autour de la thématique de la journée. L’objectif est de démontrer que les Écoles de devoirs font d’autres choses que des devoirs. Elles s’investissent et se mobilisent autour d’une cause par et pour les enfants.

Les projets sont variéset vont du tutoriel zéro déchet à la réalisation d’un potager communautaire, en passant par le jardin suspendu, l’atelier récup’ou encore l’expo photos. Pour se challenger, enfants et animateur vont rivaliser d’imagination. Différentes animations et ateliers sont prévus pour animer la journée des 400 enfants.

Chaque jour, les écoles de devoirs accueillent plus de 17000 enfants, pour lutter contre les inégalités scolaires et sociales.

Site du projet: ecolesdedevoirs.be