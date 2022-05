"Derrière moi sont inscrits les noms des 43 soldats français, qui, comme des millions d’autres, ont donné leur vie sur une terre dont ils ne connaissaient même pas l’existence pour que la paix revienne dans le monde entier , a indiqué Paul Urbain, président du Comité du souvenir franco-belge, devant le monument dédié aux soldats français. Jusqu’en 2021, nous ajoutions un chiffre au nombre d’années de paix que l’Europe a connue. Malheureusement, la donne a changé, ce compteur doit s’interrompre. Ceux à qui nous rendons hommage ne sont pas tombés pour rien. Ils nous permettent de vivre dans un pays libre."

Les élèves de l’école du Centre et de l’école de Wisterzée ont participé à cette cérémonie aux côtés des autorités communales, des représentants de plusieurs associations patriotiques belges et françaises, du Royal Band de l’armée belge, d’une délégation médicale de l’armée ou encore de Christophe Panier, maire de Bruille-Saint-Amand (Hauts-de-France).

Cérémonie à Bruille-Saint-Amand mercredi prochain

Les participants se sont rendus au cimetière de Tangissart, à l’Arbre de la justice et sont aussi allés fleurir les monuments Goblet d’Alviella, français et aux héros belges. Ils ont parcouru en cortège les rues du centre de Court-Saint-Étienne jusqu’au parc de Wisterzée pour rejoindre les monuments aux résistants martyrs et aux déportés.

Ajoutons que le 43e régiment d’infanterie a aussi mené de violents combats du 20 au 26 mai 1940 à Bruille-Saint-Amand, où un mémorial a été érigé. Hommage sera rendu à ces soldats le 25 mai à Bruille-Saint-Amand. Les autorités de Court-Saint-Étienne participeront à cette cérémonie.