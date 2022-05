Elle est accessible depuis ce mardi matin. "Cette plateforme gratuite est née des cendres de culturebw.be, explique Joëlle Rigaux, co-responsable du projet au CCBW. Il fallait une vitrine pour la culture en Brabant wallon. Cet agenda est l’aboutissement d’un état des lieux mené par le centre culturel pendant plus de deux ans sur son territoire, son offre culturelle, ses opérateurs et ses publics. Notre objectif est de faire connaître le foisonnement culturel brabançon par le biais d’un outil pratique, complet et facile d’utilisation."

Développé en partenariat avec le site Out.be, agendaBW arrive comme une bouffée d’oxygène pour le monde de la culture après deux ans de crise sanitaire. "Il s’agit d’un agenda strictement culturel où est recensée une multitude d’événements qui se déroulent sur le territoire brabançon. Il y en a déjà plus de 250 à l’heure de lancer la plateforme. Les gens peuvent effectuer leurs recherches par lieu, par date ou par catégorie d’événement , poursuit la coordinatrice du projet. Quelques 550 lieux culturels sont également mis en avant à travers la section lieux à découvrir."

Toutes les communes et plus de 70opérateurs culturels brabançons ont répondu présents et affichent déjà leur programmesur agendaBW. La Sucrerie, le Rideau rouge, l’abbaye de Villers, le Vilar… pour ne citer qu’eux.

«Simplifier la vie des opérateurs culturels»

"L’idée était de simplifier le travail pour les organisateurs d’événements et les acteurs du secteur culturel, explique Florence Atlas, directrice d’Out.be en charge de la création, de l’hébergement et de la customisation du site. Là où ils devaient s’inscrire sur cinq ou six plateformes pour que soient relayées leurs informations, ils n’ont désormais plus qu’un formulaire en ligne à remplir. Et ce, gratuitement. Les expos privées, les initiatives citoyennes ou les débats peuvent aussi être annoncés."

Une fois soumis, les événements sont vérifiés avant d’être validés et mis en ligne. "Il peut y avoir de 24 à 48heures de délai car nous repassons derrière chaque demande" , précise Joëlle Rigaux.

Cette nouvelle plateforme, qui travaille en collaboration avec la billetterie UTick pour l’automatisation du recueil d’une partie des données, est en grande partie financée par la Province. "Face à l’éparpillement actuel de l’offre culturelle sur une multitude de sites, l’information est morcelée et insuffisamment visible" , souligne Tanguy Stuckens, président du collège provincial.

Ce nouvel outil présenté mardi après-midi par les responsables du CCBW se différencie de Quefaire.be par son contenu. "Eux sont plus dans les loisirs, les petites annonces et le divertissement, là où agendaBW axe son contenu exclusivement sur la culture" , conclut Florence Atlas.