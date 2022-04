Genappe: pour le Gracq, le projet Court-Village2 ne tient pas assez compte de la mobilité douce

Le nouveau quartier Court-Village prend place sur l’ancien site des usines Henricot2. La phase2 du projet a fait l’objet d’une enquête publique: "La phase2 porte sur la construction de 220logements qui s’ajouteront aux 177 déjà construits lors de la phase 1, en même temps que 8500 mètres carrés destinés au commerce. Plus de 600 places de stationnement seront créées, qui s’ajouteront aux 428 déjà réalisés lors de la phase 1 , expliquent les deux sections du Gracq (Groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens). La Région a fixé comme objectif de multiplier par 5 le nombre de déplacements à vélo d’ici 2030. La seule manière d’y parvenir est que ces déplacements deviennent plus sûrs, plus confortables et plus rapides."

À l’occasion de l’enquête publique sur la phase2 de Court-Village, les associations de cyclistes demandent une sensible amélioration du projet dans cette optique: "Pour l’ensemble des immeubles, 272emplacements de stationnement vélo sont prévus, soit 1,26 emplacement par appartement. C’est insuffisant. Ils sont de plus installés en sous-sol et sont donc inadaptés aux vélos-cargo, long-trail, avec remorque. En estimant à 517 le nombre de nouveaux habitants, 414 emplacements à vélo sont nécessaires."

Corridor cyclable

Le Gracq estime également qu’une largeur de 4 mètres doit être maintenue sur le pré-RAVeL entre Court-Saint-Étienne et Wavre: "Le projet n’a pas tenu compte du fait que le RAVeL qui longe le site est appelé à court terme à être aménagé en corridor cyclable entre Nivelles et Wavre; que le parking de 200 emplacements envisagé va rétrécir le cheminement cycliste, créer des croisements véhicules/cyclistes; et que la sortie de ce parking par la rue Belote et l’avenue de Wisterzée est inappropriée".

Le Gracq estime aussi que les bus du TEC doivent desservir le PAMexpo et que la passerelle pour mode doux permettant de relier le nouveau quartier au centre de l’autre côté des voies ferrées, place BaudouinIer, a toute son utilité: "Elle ne fait toutefois plus partie du projet…"

Enfin, une nouvelle voirie, est envisagée pour désengorger la N237 "mais elle a été déplacée du nord vers le centre du nouveau quartier, ce qui met à mal la convivialité et l’organisation de la mobilité dans ce nouveau quartier" .