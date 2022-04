Football: Le Stéphanois à trois points du titre en P3C

Face à ce titre imminent, du moins sur papier, les joueurs ont toute la pression sur leurs épaules. Un poids mental qui s’est déjà un peu réduit maintenant que le plus dur est derrière eux. "La pression s’est libérée le week-end dernier quand on a gagné contre le Polonia. Maintenant, les joueurs sont beaucoup plus détendus puisqu’il reste trois matchs et que les adversaires, avec tout le respect que j’ai pour eux, sont un peu plus accessibles que les dernières équipes que nous avons rencontré. Mais ce n’est pas pour ça qu’il ne faut pas rester sérieux."

Il ne faudra donc pas manquer de concentration contre Ottignies. Mais quoi qu’il arrive ce week-end, Rénald Pansaerts assure que l’équipe mettra un point d’honneur à gagner tous les matchs pour aller jusqu’au bout. "Il faudra que ce soit une réussite aussi dans le jeu pour prouver que si on est champions, ce n’est pas par hasard."

Une ascension inespérée

À deux doigts du titre, le Stéphanois surpasse les espoirs de début de saison. Avant le début du championnat, l’équipe a dû être presque entièrement recomposée suite à plusieurs départs. "On est parti d’une équipe quasiment à zéro, affirme Rénald Pansaerts. On aurait jamais espéré avoir une équipe aussi compétitive directement en championnat. Au début, on se disait qu’on remporterait un maximum de matchs sans objectif particulier. Mais c’est sûr qu’au fur et à mesure, on a commencé à se dire qu’il y avait peut-être quelque chose à jouer."

29 rencontres plus tard, l’équipe se place en tête du championnat et a tenu tête aux équipes bruxelloises particulièrement performantes. Une satisfaction pour l’entraîneur stéphanois, qui a vu son équipe évoluer et ne faire plus qu’un bloc compact et redoutable. "Je suis heureux pour eux, parce que les joueurs ont tous été sérieux, très impliqués. Ils ont pu créer un vrai collectif et je suis fier d’être leur entraîneur rien que pour cela. C’est déjà une réussite de toute façon" , conclut-il.

Ottignies et ses surprises

Bien déterminé, le ROS va tenter de gâcher la fête du Stéphanois ce week-end. "On va voir dimanche s’ils méritent d’être champions ce jour-là" , avertit le T1 Gustave Mugabé.

L’entraîneur ottintois est confiant, d’autant plus que le match aller s’était clôturé par une courte défaite de son équipe 1-3. Cette fois-ci, Ottignies joue à domicile, et le coach s’attend à ce que les joueurs stéphanois fassent preuve d’un esprit revanchard.

Pour mettre des bâtons dans les roues des Verts, Gustave Mugabé pourra compter sur quelques joueurs de l’équipeA puisqu’ils ne jouent pas ce week-end. Mais quelques tactiques sont aussi en préparation. « J’ai prévu quelques surprises pour le Stéphanois. Quoi qu’il en soit, je ne viens pas pour faire de la figuration » , affirme avec conviction le T1 d’Ottignies.