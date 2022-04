Ça roule pour Cyclodyssées, l’agence de voyages qui ne vous fait rouler qu’à vélo

Une agence naissante

L’idée d’une telle agence de voyages germe lorsqu’à la fin de ses études, Antoine rallie Tokyo en partant de Bruxelles… à vélo. "J’ai découvert que c’était le moyen le plus agréable pour voyager, et j’ai envie de le partager" , sourit le cadet des de Mahieu.

Avant de lancer Cyclodyssées, Joseph travaillait dans une autre agence de voyages, plus traditionnelle celle-ci: "Là, on propose une alternative plus écologique" . D’ailleurs, la fratrie tente de rendre le départ des circuits accessible en moins de 24 heures en train à partir de Bruxelles ou de Paris.

Joseph et Antoine élaborent les circuits, qu’ils ont testés l’été et l’automne passés. Leur but est d’innover, de sortir des sentiers battus (comme la Loire à vélo en France) et de permettre aux cyclistes de découvrir l’Europe sous un jour nouveau.

Déjà six périples au catalogue

C’est au cours de l’année passée que la famille de Mahieu a préparé les circuits et effectué le repérage des lieux d’hébergement. Et les parcours sont à la vente depuis le début de cette année 2022.

Les premiers clients de la jeune agence ont enfourché leur bicyclette la semaine dernière.

Aujourd’hui, l’agence propose six destinations: le nord du Portugal, le Salzkammergut (Autriche), l’Andalousie (Espagne), le Périgord (France), un parcours entre la Forêt-Noire (Allemagne) et le Lac de Constance (Suisse) et un dernier allant de Maastricht (Pays-Bas) à Luxembourg.

En ce qui concerne les tarifs, il faut compter entre 600€ et 800€. Cette somme comprend: des cartes papier ou numériques mises à disposition des cyclistes, avec les trajets de tracés; l’hébergement, prévu par l’agence; le transport des bagages d’un point d’hébergement à l’autre pour pouvoir voyager léger.

Par ailleurs, il est possible de louer un vélo pour la semaine et celui-ci est amené au premier hôtel du parcours.

Les circuits sont accessibles à tous, d’autant qu’il est possible de louer des vélos électriques. Pour les plus sportifs, "on essaie de proposer une variante, une extension du parcours. Il y a pas mal de possibilités d’adapter le circuit" , indique Antoine.

En moyenne, les circuits se font en une semaine, à raison de 45 à 50 kilomètres par jour. Cependant, la durée peut varier en fonction de ce qu’il y a à découvrir en chemin: "Si un parcours passe par la grotte de Lascaux, on sait que les gens ne rouleront que l’après-midi" , explique l’aîné de la fratrie.

Les circuits sont accessibles, grosso modo, de la mi-mars à la fin octobre, en fonction des climats divers sous lesquels Cyclodyssées propose à ses clients d’aller rouler.

Joseph, Antoine et Natacha profiteront de la saison hivernale pour développer de nouveaux parcours: "C’est cyclique!" , s’amuse Antoine.