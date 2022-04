L’église de Court-Saint-Étienne fermée pour raison de sécurité

L’église Saint-Étienne fait l’objet d’un plan de rénovation complète:"Pour pointer tous les travaux extérieurs et intérieurs et lancer les marchés, l’église étant classée, nous avons fait appel à l’Agence wallonne du patrimoine. Nous devons obtenir son accord pour tous les aspects de la rénovation et le financement de celle-ci. Nous avions reçu la visite d’un ingénieur en stabilité. Il a fallu le rappeler ce lundi matin pour faire un nouveau constat après l’incident de dimanche. Il a indiqué que l’église devait rester fermée par mesure de sécurité. Nous devrons dans un premier temps faire effectuer des travaux pour stabiliser la tour avant la réouverture. Pour cela aussi, l’aval de l’agence est nécessaire. Un point sera mis au collège communal de ce mercredi. Un arrêté du bourgmestre devrait confirmer la fermeture et spécifier que l’interdiction apparaisse de manière plus marquée à l’entrée de l’église".

À Beaurieux ou dans une autre paroisse

Axel Ectors espère que suite à cet incident, l’accord pour la rénovation tombe plus rapidement:"Nous sommes en pourparlers depuis de nombreux mois pour cette rénovation complète. Nous ne devons donc pas ouvrir un nouveau dossier. Cela devrait permettre d’accélérer les procédures".

Entre-temps, l’église restera fermée. Des funérailles qui devaient s’y tenir ce lundi ont été transférées à l’église Saint-Barthélemy de Bousval, l’heure de l’office étant légèrement décalée le temps que les personnes puissent s’y rendre.

"La fabrique d’église s’occupe également de la chapelle Saint-Lambert de Beaurieux. Jean-Marc Abeloos, est curé de la paroisse, il est aussi chapelain à Beaurieux. Il pourrait célébrer à Beaurieux ou s’arranger avec une autre paroisse", précise encore Axel Ectors.