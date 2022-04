Court-Saint-Étienne: un radar fixe au milieu des chicanes, est-ce bien utile?

" L’idée est effectivement de supprimer les chicanes, elles provoquent des encombrements de circulation,a indiqué le bourgmestre, Michaël Goblet d’Alviella.Elles n’auront plus de raison d’être lorsque le radar sera opérationnel. L’installation du radar et la suppression des chicanes et une charge d’urbanisme pour le projet des Jardins de l’Orne qui est situé en partie sur Court-Saint-Étienne.Le promoteur n’étant pas équipé pour ce démontage, on peut comprendre que cela prenne un peu de temps".

Coussins berlinois efficaces

Xavier Marichal a ensuite abordé les deux coussins berlinois installés sur la même rue en se dirigeant de Beaurieux vers Court-Saint-Étienne: " La volonté est-elle de les conserver dans cette zone 50?".

" Les coussins berlinois sont conformes à la zone 50. Ils ont été placés à titre provisoire, a répondu Michael Goblet d’Alviella.Ils sont efficaces même si on a déploré récemment un accident. La volonté est de les maintenir"

Zone de dépose-minute au Clos de l’Orne?

Le conseiller Écolo a aussi abordé la mobilité à la rue de Mont-Saint-Guibert qui conduit au collège des Hayeffes: " En 2019, la commune de Mont-Saint-Guibert a fait un test de rue scolaire en face du collège des Hayeffes. Le bourgmestre a récemment annoncé qu’il comptait concrétiser ce projet. Ce qui rend la rue de Mont-Saint-Guibert en cul-de-sac au niveau du rond-point. Les voitures doivent donc faire demi-tour et se croiser à la rue de Mont-Saint-Guibert. Lorsqu’elles doivent se croiser, elles montent sur le trottoir. Je suis inquiet s’il y a des piétons dans la rue. Ne pourrait-on pas créer une zone de dépose-minute plus éloignée?", demande Xavier Marichal.

" Nous sommes en train d’étudier la possibilité d’organiser une dépose-minute au clos d’Orne,a assuré le bourgmestre.Les piétons n’auraient alors plus alors que la partie la moins étroite à emprunter dans le haut de la rue de Mont-Saint-Guibert. C’est une des possibilités."