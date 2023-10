Chaumont-Gistoux : Isabelle De Keyzer remplacera Sese Kabanyegeye au sein du collège communal

"Nous sommes depuis plus de 40 ans une locale dynamique, conscientisée et solidaire, indique Françoise-Florence Michel dans un communiqué de la locale. Nos mandataires se donnent à 100% pour la commune. Pour cette raison, celles et ceux qui ont un emploi à temps plein avant d’être élus, doivent le mettre partiellement sur pause […] Nous souhaitons tout le meilleur à Sese et un bel épanouissement avec sa famille dans ses nouveaux projets."

La démission de Sese Kabanyegeye laisse une place de conseillère communale vacante. La loi communale l’attribue automatiquement, selon les suffrages obtenus, à Isabelle De Keyzer.

Née en 1960, celle-ci est bio-ingénieure de formation. Après une vie professionnelle engagée dans la coopération au développement, elle a bifurqué vers une carrière dans l’enseignement supérieur à l’UCLouvain. Elle y occupe aujourd’hui à mi-temps la fonction de coordinatrice des actions visant à encourager la mobilité douce du personnel et des étudiants. Sensibilisée aux problèmes de l’hébergement, elle s’implique activement avec son compagnon depuis 2017 dans l’accueil des migrants ou d’autres personnes dans le besoin. Elle habite Vieusart depuis 31 ans.

Lors du conseil communal du 6 novembre prochain, Écolo proposera, pour cette dernière année de mandat avant les élections d’octobre 2024, de confier le mandat d’échevine de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et du logement à Isabelle De Keyzer. "Avec sa formation de bio-ingénieure, de mobility manager, son implication dans les problèmes liés au logement et avec sa connaissance pointue du fonctionnement de l’administration, avec son expérience professionnelle, sa personnalité ouverte et déterminée, son attachement aux résultats et aux valeurs qui fondent notre parti vert, Isabelle est sans aucun doute un magnifique atout pour notre commune et son cadre que nous souhaitons chouchouter plus que jamais", conclut Françoise-Florence Michel.