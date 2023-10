Bérangère Aubecq, candidate bourgmestre à Chaumont-Gistoux: la continuité avec un renouveau

"Ce qui nous rassemble ? Nos valeurs et notre méthode de travail. Avant tout, c’est l’amour de notre commune et notre engagement à nous rendre disponibles pour elle qui nous rassemble. Nous avons choisi de faire de nos différences une force et de nous appuyer sur les compétences de chacun. L’esprit d’équipe est une de nos valeurs essentielles. Nous souhaitons œuvrer avec pour moteurs écoute et bienveillance envers les citoyens. Nous voulons accueillir les demandes, être à l’écoute des besoins et des commentaires, interrogations et suggestions sans a priori ni préjugé. Nous souhaitons en faire les bases de notre travail avec nos concitoyens, et cela afin de leur répondre en toute transparence tout en expliquant le contexte dans son ensemble et en tenant compte des tenants et aboutissants de l’intérêt général dans une optique constructive et positive. Nous sommes fiers d’habiter une commune aussi riche en diversité de vécus et de paysages, forts de notre histoire commune au travers de l’ensemble des villages de notre entité. Nous souhaitons apporter à chacun, en tant que partie prenante de notre vie ensemble, la reconnaissance qu’il mérite en toute intégrité. Intégrité, c’est aussi le fondement de notre manière d’agir pour l’intérêt commun."

Conseillère au sein d’un cabinet ministériel, échevine depuis 10 ans, en charge notamment de l’enseignement, culture, tourisme, sport, commerce, associations… et active politiquement depuis 21 ans (conseillère communale depuis 2006), Bérangère Aubecq signale qu’avec Ensemble, "nous continuerons le travail entamé par ARC et nous apporterons en plus d’accompagner l’évolution de notre commune dans un monde complexe, rapide et parfois incertain. Face à la complexité administrative croissante, nous défendons que le citoyen doive pouvoir être écouté et orienté correctement vers le service compétent qui pourra lui apporter une réponse précise à ses interrogations. Face aux changements de nos modes de vie et de travail, aux transitions à d’autres niveaux, nous souhaitons notamment ouvrir les possibilités de mobilité intra communale. Un autre enjeu est pour nous celui du civisme et de la cohésion. Nous accentuerons et soutiendrons les actions qui veillent au lien entre les citoyens. Ces priorités ainsi que le reste de nos propositions continuent de se construire avec notre équipe."