Chaumont-Gistoux : un ancien avocat "allégé" de 480 000 euros

La victime est donc cet ex-avocat, Pierre B., de Chaumont-Gistoux, qui déposa plainte le 20 mai 2019 pour extorsions et harcèlement de la part de gitans "très rusés et parfois menaçants". Certains avaient effectué des travaux de jardinage dans sa propriété. Il avait accepté de leur prêter de l’argent contre promesses (non tenues) de remboursement avec intérêt. Il avait aussi eu des relations sexuelles non tarifées, comprenez consentantes, avec d’autres, parfois à peine adultes. Un de ceux-ci palpa 58 000 € mais n’en menaça pas moins son "bienfaiteur" en lui adressant un message cynique et menaçant: "J’envoie des photos nues de toi dans ton cabinet". Il s’en alla jouer au casino et son père s’acheta une Mercedes. Il a présenté ses excuses et a commencé à rembourser à doses homéopathiques.

Ajoutons l’exemple d’un autre jeune adepte des relations sexuelles qui reçut 37 000 € et se montra très actif envers ses proches parmi lesquels sa mère, sa sœur et un cousin. Les comptes en banque grossirent respectivement de 63 000 €, 26 000 € et 28 000 €. Au total, les sept prévenus et leur famille au sens large (65 bénéficiaires recensés) palpèrent quelque 480 000 € extraits de l’homme qualifié à l’audience de "vache à lait".

Le ministère public requit trois peines de 18 mois de prison, deux de 12 mois et deux peines de travail de 100 et 120 heures. En vain. Le tribunal a acquitté six des sept prévenus. Relations sexuelles non prouvées ou consentantes. Le seul condamné bénéficie de la suspension simple du prononcé. Le tribunal se déclare incompétent sur la demande de remboursement de l’ancien avocat.