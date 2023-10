Chaumont-Gistoux : massages érotiques dénoncés mais niés

Il est vrai qu’il avait le mauvais rôle sur le banc des accusés, poursuivi qu’il était pour les préventions de harcèlement sexuel au travail, attentats à la pudeur envers des personnes majeures avec circonstances aggravantes (des travailleuses de son centre, donc lien de subordination), envers des personnes majeures et envers une jeune fille mineure, le tout entre juin 2017 et le 31 décembre 2018.

La citation lancée contre lui pullulait de détails sexuels à ce point intimes que, dans un premier temps, l’auditorat du travail avait annoncé son désir de voir l’affaire traitée à huis clos. Il y renonça finalement.

On résume. Six femmes ont accusé l’intéressé, qui pratique des massages depuis 37 ans, de leur avoir touché les seins, l’intérieur des cuisses et des fesses, d’avoir insisté pour qu’elles mettent une culotte jetable, de leur demander de se retourner sans proposer de serviette pour se cacher la poitrine, etc.

Des propos grivois ? "Ne fais pas ta mijaurée", "Tu préfères coucher avec qui ? Avec moi ?", "La prochaine fois, ce sera gratuit, mais ça doit rester entre nous".

L’auditeur du travail Zoé Trusgnach parla du caractère dégradant du comportement du prévenu qui, à l’occasion, faisait référence à des vidéos pornographiques et dont la volonté était de porter atteinte à l’intégrité physique des femmes. Elle réclama une peine de douze mois de prison sans s’opposer à un sursis probatoire basé sur un suivi médico-psychologique.

L’avocate du prévenu plaida l’acquittement. Il nie avoir dépassé les limites. "C’est sa parole contre celles des plaignantes qui ont été rameutées par l’une d’elles qui est à la base des rumeurs ayant inondé le centre."

Cette jeune femme, présente comme partie civile, réfuta avoir été l’égérie des plaignantes. "J’ai exposé ce que j’avais subi de la part de cet homme connu comme “le pervers de Chaumont”. Je n’y peux rien si leurs déclarations vont dans le même sens que la mienne".

Jugement le 7 novembre.