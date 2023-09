Chaumont-Gistoux : le budget participatif permettra d’aider trois projets

Pour l’édition 2021, un jury de volontaires avait été constitué, mais le conseil communal a revu le règlement en 2023. Un comité de suivi, composé de membres de l’administration, a été constitué et est chargé de veiller au respect du règlement, des procédures, de veiller au dépôt des projets et à leur analyse. Il a également organisé la séance d’information qui s’est déroulée le 12 juin dernier et a organisé les procédures de vote.

Finalement, pour la cuvée 2023, cinq projets ont été déposés. Deux d’entre eux ont été refusés sur base du règlement. Restaient trois projets qui ont été soumis aux votes.

- Le Cercle historique souhaite rééditer sa publication L’Entité de Chaumont-Gistoux: Mémoire en images qui évoque le passé de la commune. Cet ouvrage, qui date de 1999, permet de découvrir ou redécouvrir des villages essentiellement agricoles mais qui avaient chacun leurs spécificités. On y évoque les modes de vie du début du XXe siècle, les métiers de jadis, les conditions de travail, les fêtes et cérémonies officielles, etc.

- Le projet "Au gré de nos chemins" du comité des fêtes de Corroy-le-Grand vise à poursuivre la mise en évidence du patrimoine que constituent les chemins et sentiers. Ceci se fera par la création d’itinéraires et la pose de plaques et plaquettes informatives et/ou thématiques consacrées à la géologie, la toponymie, le cycle de l’eau, la faune et flore, etc.

- Enfin, le projet du conseil des aînés (CCCA) et du conseil de la personne handicapée (CCCPH) vise à réduire la fracture numérique. L’idée est d’apprendre à toute personne éloignée du numérique, y compris les aînés et les personnes en situation de handicap, à utiliser en toute confiance les services en ligne pour faire leurs achats, réserver un service, prendre un rendez-vous…

Les trois projets seront aidés pour un montant total de 6 585 €.