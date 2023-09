Chaumont-Gistoux : "L’Orée de Gistoux", une concertation pour rien ?

"À ce stade, le projet est hors réalité"

"On déplore les délais et le processus car au final, en une dizaine de jours, nous devons nous consulter sans parfois nous connaître et décider qui pourra se rendre à cette réunion et porter nos revendications, puisque seules cinq personnes plaignantes sont autorisées à y prendre part", indique un des riverains qui aimerait comme les autres plaignants, que la Commune entende leurs arguments. "On nous dit privilégier le dialogue au niveau communal et éviter le refus pour ne pas que le promoteur aille en recours à la Région avec le risque que les charges urbanistiques que la Commune aimerait imposer ne soient plus possibles. Nous l’entendons bien, mais à ce stade, le projet est hors réalité. On n’est pas contre la construction mais là, l’écart est trop important pour trouver un terrain d’entente…"

"Haut standing… avec des chambres de 9 à 12 m2"

Les arguments ? Ils sont nombreux et variés. "On nous dit que c’est de l’éco-quartier mais on projette 28 unités et 50 places de parking dans une cuvette inondable d’environ 80 ares. On nous parle de haut standing… avec des chambres de 9 à 12 m2. C’est bien beau d’évoquer un potager mais encore faut-il que les futurs habitants soient disposés à le créer et l’entretenir… Là, on va abattre au moins 16 arbres importants pour nous avec une double fonction: l’isolation sonore par rapport à la chaussée et l’absorption de l’eau. Notre zone est concernée par le ruissellement des eaux et les débordements ! Les inondations sont récurrentes ici ! Et que dire de cette voirie dont la sortie est prévue dans le parking de l’école communale qui est déjà saturé. On ne comprend pas une telle option que ce soit en termes de mobilité ou de sécurité."

"Pas besoin de bassins d’orage"

Quant aux risques d’inondations: "Tout géologue compétent commencerait par proposer de contenir la rivière (renforcer les berges) et d’attendre quelques années pour observer l’évolution de ce petit bois afin de vérifier, à chaque forte pluie, si ce marécage vient des infiltrations de la rivière ou d’une remontée d’eau souterraine. Dans l’état actuel, couper les arbres transformerait l’endroit en véritable étang. Le projet parle d’installer des bassins d’orage, mais ils ne font jamais que retarder l’échéance d’une inondation et sont donc totalement inutiles ; au contraire, il vaut toujours mieux aider l’eau à s’écouler plutôt que d’essayer de la ralentir".

La densité aussi pose problème. "Le projet répond bien au critère de 1 logement pour 2,5 ares mais il nous semble que plusieurs immeubles à appartements ont été construits (rénovés) à l’entrée de la rue de Wavre ces dix dernières années et nous nous demandons comment une telle densité dans ce petit espace déjà surchargé est possible. Nous nous questionnons donc sur la double valorisation de certaines parcelles. Nous nous questionnons aussi sur le fait de valoriser les ares qui se trouvent le long de la rivière et qui ne peuvent donc pas être bâtis et sur le fait de valoriser des ares qui serviront de voirie communale…"