Chaumont-Gistoux : plus d’un millier de personnes attendues à la fête du sport

Ce samedi 9 septembre, de 10h à 17 h 30, l’ASBL Omnisports organise la 8e édition de sa fête du sport au centre sportif de l’avenue du Ronvau. Ce rendez-vous se clôturera par l’envol d’une montgolfière emportant 12 voyageurs tirés au sort. L’an dernier, 1 200 personnes se sont rendues sur le site tout au long de la journée. Cette année, c’est à nouveau plus d’une vingtaine d’activités gratuites qui seront proposées, dont deux nouveautés: le cécifoot et le kung-fu. On note aussi le retour du golf, du VTT et de l’ultimate.