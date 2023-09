Chaumont-Gistoux : chaussée de Huy, le bout du tunnel...

Mais des mesures doivent être prises: "En attendant, nous avons voulu veiller à limiter la vitesse à 50 km/h et rappeler que les cyclistes se trouvent en voirie. Dès à présent, dans le sens Chaumont-Gistoux – Perwez, le tronçon situé entre le centre de Gistoux et la rue Jean Martin sera à nouveau ouvert à double sens. La vitesse y sera toutefois limitée à 50 km/h en attendant la pose du marquage au sol. Les déviations qui avaient été mises en place sont dès à présent supprimées. Cela soulagera clairement les habitants du centre de Gistoux qui ont subi durant cinq semaines des déviations imposées par l’étroitesse des voiries et les nécessités de garantir le passage du bus TEC. Nous tenions par la présente à les remercier pour leur patience qui fut mise à rude épreuve".

Dès ce lundi 4 septembre, la société en charge des travaux va s’attaquer au tronçon situé entre la rue Jean Martin et le carrefour dit de la Picaute. "À cet effet, si la circulation sera toujours maintenue sur la chaussée de Huy en direction de Perwez, des déviations sont mises en place pour permettre de se rendre à Gistoux." Des préavis conseilleront vivement d’emprunter l’E411 pour rejoindre Wavre pour le trafic de transit. Le charroi lourd (+7,5 tonnes), excepté les convois agricoles, sera impérativement orienté vers l’E411. À partir du rond-point de la Picaute, les usagers seront déviés de la chaussée de Huy vers la rue Sainte-Wivine, le chemin du Dieu Amant (exceptionnellement accessible et strictement à sens unique), la rue Florémond, la rue Goffinet et la rue de la Fontaine pour rejoindre la chaussée à hauteur de la rue Jean Martin. "Sur tout le tronçon impliqué par la déviation, la vitesse sera strictement limitée et contrôlée à 30 km/h. Sauf situation météorologique exceptionnelle, ce chantier aura une durée de cinq semaines. Croyez bien que nous vivons tous dans l’attente d’une situation redevenue normale après ces longs travaux sur l’épine dorsale de notre commune. Nous sommes conscients des contraintes qui en découlent pour les habitants de Chaumont-Gistoux dans leurs déplacements. Avec les services de police et les responsables du chantier qui est guidé par la Région wallonne, nous veillons avec force aux accès les plus commodes pour les commerces, nous sommes attentifs aux accès aux écoles et aux lieux de loisirs. Nous sommes soucieux, par-dessus tout, de la quiétude des riverains, de la sécurité et des déplacements les moins contraignants de tous les usagers".