Deux ans avec sursis partiel après une course-poursuite entre Chaumont-Gistoux et Walhain

Cette scène commence le 24 janvier 2023 à Chaumont-Gistoux et se termine à Walhain. Accompagné de son amie Lucienne (prénom d’emprunt), à ses côtés, et de deux autres passagers installés sur les sièges arrière, Jonathan, 22 ans, de Wavre, décide de ne pas obtempérer aux injonctions des policiers qui ont installé un petit barrage.

Il force ce dernier. Deux policiers ont le réflexe salvateur de sauter sur le côté. Le conducteur appuie sur le champignon en se moquant comme de colin-tampon du code de la route avec, à ses trousses, une voiture qui va le rattraper alors qu’il vient de perdre le contrôle de son véhicule à Walhain.

"J’ai pris peur", bredouilla l’intéressé à l’audience correctionnelle de Nivelles le 21 juin dernier. Sa copine tente de voler à son secours: "On ne voulait pas que Jonathan aille en prison…"

Condamné à six ans en décembre dernier…

Une explication pas si farfelue, car ledit Jonathan a été condamné, le 23 décembre 2022, à six ans de prison, dont 40 mois ferme, pour des faits dégradants commis à l’égard d’un jeune qui lui devait 120 € ! L’intéressé a introduit contre cette condamnation un pourvoi en cassation toujours pendant à l’heure actuelle.

En tout état de cause, le procureur Marc Rézette requit un minimum de deux ans de prison secs à l’égard du conducteur et une peine de travail de 150 heures pour sa copine en s’appuyant sur des arrêts des cours d’appel de Liège (2013) et Bruxelles (2022) selon lesquels un passager peut être considéré comme coauteur de l’infraction d’entrave méchante à la circulation. "Elle était déterminée à ce qu’il puisse fuir et elle a contribué à la commission de l’infraction", considéra-t-il avant que l’avocate de l’intéressée ne fasse observer que sa cliente n’avait pas été active.

Le tribunal condamne Jonathan à deux ans de prison (sursis pour moitié) et sa copine à 100 heures de travail ainsi qu’à 46 heures supplémentaires pour usage de stupéfiants.