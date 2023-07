Chaumont-Gistoux : plus de 2 000 festivaliers au Folestival

Jean-Marc Deleuze estime à plus de 2 000 les participants. "Nous avions 700 préventes pour vendredi, et environ 200 personnes se sont ajoutées le soir même. Pour samedi, aux 1 000 tickets vendus en prévente s’ajoujent environ 300 tickets vendus le jour même. Une certitude, nous donnons rendez-vous fin juillet 2024 pour de nouvelles aventures et ce, encore sur deux soirées !" Car c’était la nouveauté 2023 et personne ne le regrette. "La soirée de vendredi, axée sur la chanson française, a séduit, elle nous permet d’attirer aussi un autre public ! On va donc garder le principe des deux soirées car sincèrement, c’était impeccable. La farandole sur Goldman dans la prairie restera un des moments phares et sympa du week-end."

Nouveauté aussi, l’activité "enfants" du samedi après-midi sera reconduite. "L’histoire du rock a séduit les petites têtes blondes, mais aussi des adultes ! Les gens étaient agréablement surpris. On maintiendra aussi la soirée Nostalgie avec un DJ le vendredi soir. Vivement 2024 !"