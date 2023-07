Au lendemain du violent incendie qui a ravagé les locaux du supermarché AD Delhaize et de plusieurs autres entreprises, jeudi matin à Chaumont-Gistoux, l'intervention d'un expert judiciaire a été requise par la juge d'instruction brabançonne Stéphanie Colautti, qui a été saisie du dossier quelques heures après les faits.

"L'expert est descendu sur les lieux pour un long travail de déblaiements, d'extractions et de prélèvements. Diverses analyses sont en cours et nous n'aurons probablement rien de neuf à communiquer avant lundi", précise à l'agence Belga le premier substitut du procureur du roi Éric Janssens, porte-parole du parquet du Brabant wallon.

L'important incendie qui a détruit jeudi l'AD Delhaize et des locaux administratifs des établissements Hoslet et du constructeur T.Palm, ainsi que les installations du Fitness Village et d'un centre de beauté, pourrait être d'origine criminelle.

Le parquet du Brabant wallon a donc saisi la juge d'instruction du chef d'incendie volontaire avec deux circonstances aggravantes, la nuit et avec présomption de présence humaine.

Les services de secours sont intervenus sur le site durant toute la journée de jeudi. Une équipe des pompiers du Brabant wallon est retournée sur place vendredi matin pour éteindre des foyers résiduels d'incendie. Elle s'y trouvait toujours vers 15h30, indique-t-on au dispatching nivellois.