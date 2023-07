Ils ont échappé à l’incendie du Delhaize: "Voir le lit de bébé calciné a été un choc"

Une famille habitait aussi dans le bâtiment qui a été réduit en cendres. Sur place lorsque le feu s’est déclaré – on suspecte un incendie criminel – le concierge, sa compagne et leur enfant ont pu se mettre à l’abri avant l’arrivée des pompiers.

La famille Colas-Verleyen se retrouve aujourd’hui à la rue, après avoir vécu une nuit cauchemardesque.

Gérant de la société de jardinage GreenUp, Guillaume vivait au-dessus du magasin avec sa femme Clémence et leur petit Harry, 4 mois.

"Conscients qu’ils ont échappé au pire"

"Ils sont bien évidemment choqués et conscients qu’ils ont échappé au pire", indique Sheridan Laforest, dont le mari travaille avec Guillaume et a décidé de remuer ciel et terre pour leur venir en aide via un appel aux dons pour que les sinistrés puissent se rhabiller, mais aussi via une cagnotte Leetchi pour leur permettre d’avoir les moyens de se relancer dans la vie, ayant tout perdu.

"Ils l’ont échappé de justesse. Clémence s’est réveillée soudainement, entendant des crépitements et l’alarme du magasin. Elle a réveillé son mari, ils ont constaté l’incendie et ont évacué les lieux en emmenant leur fils. Guillaume a tenté d’éteindre mais c’était impossible. Les secours sont arrivés rapidement et en nombre, mais il n’y avait rien à faire."

Jeudi soir, selon Sheridan, Guillaume a pu sauver quelques photos miraculeusement partiellement épargnées. "Mais le spectacle était désolant… Voir le lit de bébé calciné a été un choc. Ils habitent chez la maman de Clémence provisoirement. Ils venaient d’acheter une maison inhabitable car il y a des travaux à réaliser. Ça risque de prendre plus de temps vu qu’à présent, ils ont besoin d’argent pour vivre, se rhabiller et se rééquiper…"

"Le petit Harry est la priorité des parents"

Sheridan a donc lancé de multiples appels qui sont bien entendus ! "Le petit Harry est la priorité des parents. Ils souhaitent retrouver tout ce qui est utile pour leur enfant. Pour les vêtements, c’est de la taille 6 mois mais les besoins sont multiples, depuis les couches jusqu’aux vêtements en passant par les jouets."

Alors que nous interviewons Sheridan, une dame sonne à sa porte. C’est une employée du magasin Delhaize, victime elle aussi, qui offre des langes, du sérum physiologique, des vêtements et même un jouet neuf dans son emballage: un livre d’éveil. "J’en ai les larmes aux yeux, c’est incroyable comme les gens peuvent être solidaires. On a besoin de choses simples mais nécessaires."

La crèche Ohana à Wavre et les parents se sont mobilisés, l’institut Naé à Chaumont-Gistoux et la manager Alison également, tout comme le restaurant 7ici et le magasin de lingerie Audace. "La maman n’a même plus une culotte… Imaginez…"

La Commune de Chaumont Gistoux est également intervenue. via le CPAS.

En 24 heures, la cagnotte Leetchi.com "Sinistrés du Delhaize Chaumont-Gistoux (Famille Colas-Verleyen)" a recueilli 2 180 €.

Ajoutons que le parquet de Nivelles a indiqué que l’expert désigné pour tenter de déterminer l’origine de l’incendie poursuivait vendredi un travail qui s’annonce assez long. Bref, il ne faut s’attendre à aucune conclusion avant lundi quant à l’origine du sinistre.