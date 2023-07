Chaumont-Gistoux: "Très étonnamment, le Delhaize n’a pas été trop touché"

"À ce stade, tout est réglé sur le terrain, l’incendie est quasiment éteint. Les locataires et les commerces ont tous été contactés et on a proposé de les aider dans les démarches à effectuer pour les déclarations. Le propriétaire est rentré d’Espagne jeudi soir pour prendre les choses en main avec son architecte mais à ce stade, priorité à l’enquête. Le site n’est pas accessible pour l’instant car les experts judiciaires y accomplissent des devoirs. Du côté des riverains et de la population, l’inquiétude est redescendue également."

Luc Mertens tient à rassurer. "Il n’existe pas de risque d’effondrement à ce stade même si l’ingénieur en stabilité devra réaliser une série de vérifications une fois le volet judiciaire réalisé. Le site est par ailleurs protégé par des barrières Heras, afin d’être inaccessible."

Mais l’information la plus surprenante vient de l’état du magasin Delhaize. "Très étonnamment, le magasin Delhaize qui se trouve en contrebas n’a pas été trop touché… à part les dégâts des eaux avec une trentaine de centimètres d’eau et la coupure d’électricité qui a vu les frigos s’éteindre et donc tout ce qui s’y trouvait est perdu. Mais selon les examens à venir, on pourrait envisager rapidement une réouverture avec quelques travaux dont un nettoyage du site… Tout dépendra du rapport de l’ingénieur. Ce serait bien pour ce magasin qui fonctionne très bien sur le site, mais donc aussi pour le personnel…"

Quant au reste du bâtiment, "il est vraiment détruit et les premiers contacts que j’ai eus avec le propriétaire laissent à penser que dans le futur, aussi rapidement que possible, il partirait sur une reconstruction mais pas à l’identique. Il devrait plutôt y avoir du logement et quelques commerces, pour optimiser l’occupation et ne plus tourner à 80%. Il souhaite une grosse réunion ce lundi. Une chose est certaine, comme pour la ferme de Vieusart qui avait été victime d’un incendie volontaire, la Commune mettra tout en œuvre pour accélérer les procédures pour que cela aille vite."