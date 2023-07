Chaumont-Gistoux : prendre, pour une balade de 4 heures, le volant d’un tracteur ancien

"Le prix de location est de 120 € et comprend le carburant, les assurances et un briefing pour expliquer le fonctionnement de l’engin. Il y a également une caution de 300 € par tracteur", explique Nicolas Braibant, à l’initiative du projet.

"Je connais la région comme ma poche. J’ai donc imaginé cette balade de 4 heures qui permet de découvrir des endroits dont on ne soupçonne pas toujours l’existence. En tracteur, on roule plus lentement, on prend vraiment le temps de se promener et de s’arrêter. Je laisse les gens partir seuls, ils ont juste à suivre le GPS", continue-t-il.

À mi-chemin, un arrêt est prévu dans un bistrot où il est possible de se désaltérer mais aussi de se restaurer. "Certains clients sont des groupes de jeunes venus fêter un anniversaire, mais j’ai principalement des personnes moins jeunes, nostalgiques de la période où elles roulaient en tracteur dans la ferme du voisin…" Et l’on vient parfois de loin pour louer un de ces huit tracteurs: d’Ath, de Chimay, de la Baraque Michel…

La passion de Nicolas Braibant pour les tracteurs remonte à son enfance. "À 13 ans, j’ai reçu mon premier tracteur de ma grand-mère. J’ai commencé à participer à des concentrations, ces rendez-vous où les propriétaires de tracteurs anciens ou de collection se rassemblent pour présenter leurs machines. J’ai ensuite acheté de plus en plus de tracteurs, et mon frère m’a donné l’idée de les louer. Depuis, j’aime partager ma passion avec des personnes extérieures au monde agricole et, pourquoi pas, leur donner envie d’en acheter un", sourit-il.

Nicolas Braibant a toujours grandi dans une ferme. En semaine, il travaille dans des exploitations des environs, et c’est le week-end qu’il s’occupe de son projet. Ce métier lui plaît car il ne fait jamais la même chose deux jours de suite et il est en contact avec les gens, les animaux et la terre.

Pour la location des vieux tracteurs, contacter Nicolas Braibant au 0499 38 00 92.