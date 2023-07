Chaumont-Gistoux : le Folestival de Longueville s’offre un deuxième jour et fait davantage place au français

Le succès a été au rendez-vous et au fil des années, le festival a envahi les champs voisins et peut attirer jusqu’à quelque 2 500 festivaliers. Côté musique, les cover bands sont à l’honneur et vous font vibrer au son des grands classiques. L’écrin de cet événement incontournable pour les fans de bonne musique est le charmant village de Longueville, bourgade d’un petit millier d’âmes qui est habituellement très calme sauf, vous l’aurez compris, le dernier week-end du mois de juillet.

Avec son ambiance bon enfant, le Folestival, jusqu’ici, c’était du "classic rock" pour les jeunes et les moins jeunes, entre rock, bobo et campagne, sur une seule soirée. Comme le confirme le propriétaire des lieux, Jean-Marc Deleuze, il y aura du changement cette année: "En effet, l’aventure continue, nous en sommes à la 15e édition vu les arrêts liés au Covid, on change de partenaire radio et le Folestival s’étendra sur deux jours, toujours consacrés aux meilleures covers du moment car c’est notre marque de fabrique, le vendredi 28 et le samedi 29 juillet. On s’est en effet dit que c’était beaucoup de boulot pour un seul soir, et puis aussi, que l’on pouvait un peu s’élargir plutôt que de ne rester que sur l’anglais… On aura donc pour la première fois une soirée chanson française vendredi en plus d’un samedi rock à souhait".

Vendredi, trois groupes se succéderont: Second Souffle (deux accordéons qui jouent un peu de tout), Bonne Question (qui reprend Francis Cabrel et d’autres) et Goldmanmania (qui reprend Jean-Jacques Goldman).

Samedi, on commencera un peu plus tôt dans l’après-midi avec Chilly Pom Pom Pee, la fabuleuse histoire du rock racontée aux enfants: "Une activité pour les plus petits, c’est une première et on espère que cela va attirer du monde". La suite ?

The Minds (cover band de Simple Minds), Bouldou & The Sticky Fingers (Rolling Stones), Easy Lover (Phil Collins, Genesis), Fuzz Top (des Auvergnats de Clermont-Ferrand qui reprennent ZZ Top) et What The Funk (funk, soul, disco groove) qui clôturera le Folestival. "Comme chaque année, on termine avec de la soul. Et il y aura aussi un hommage à Tina Turner par Mona Murray-Nutbush."

En pratique

Entrée pour un jour: 25 €. Le pass pour les deux jours: 40 €. Les billets sont en vente sur https ://my.weezevent.com/fiesta-pack. Pour les enfants jusqu’à 12 ans, c’est gratuit, mais leur inscription est souhaitable (elle se fait en même temps que l’achat des tickets). L’entrée du festival se fait par la rue du Centre, entre les numéros 14 et 16. Suivre le fléchage et viser la grange.

Un bar et plusieurs food trucks (frites, pâtes, déclinaison de parmentiers, glaces…) sont prévus sur le site, de même qu’une fontaine à eau. Notez qu’il est interdit d’entrer sur le site avec des bouteilles. "Nous fonctionnerons avec des gobelets réutilisables consignés (un ticket)."

Le site est accessible aux PMR. "Rappelons toutefois que le festival se déroule dans un champ, soyez donc prévoyants." Des emplacements PMR seront prévus.

Le Folestival, c’est d’abord un moment de convivialité. "Rappelons donc quelques principes de savoir-vivre qui permettront de préserver l’ambiance. Les animaux de compagnie sont interdits sur le site (oui, oui, même le mini-chien qui tient dans votre sac à main, votre hamster et votre boa). Seule exception bien sûr, les chiens guides. Des poubelles sont dispersées sur l’ensemble du site, elles seront ravies d’accueillir tous vos déchets. Vivons dans une joyeuse mixité, ouvrons-nous aux différences, soyons tolérants vis-à-vis de l’autre. Les Longuevillois vous accueillent avec plaisir, veillez toutefois à respecter leur village (parking, déchets, jardins privés…). L’alcool, oui, l’ivresse, non. Soyez responsable de votre consommation, et assurez-vous de pouvoir rentrer chez vous en toute sécurité. Nous ne sommes pas autorisés à vendre de l’alcool aux jeunes de moins de 16 ans. Aucune consigne n’est organisée. Pensez également à fermer correctement votre véhicule."