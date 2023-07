Un nouveau projet immobilier pour le Boissonnet, à Chaumont-Gistoux

On reparle du projet du Boissonnet à Chaumont-Gistoux. Une enquête publique court jusqu’au 4 septembre 2023 dans la commune, mais aussi à Wavre et Walhain (sur le site de ces deux Communes, les documents sont disponibles en ligne), pour la construction d’un ensemble de 7 immeubles pour un total de 54 logements le long d’une voirie privée à créer sur un terrain situé à l’entrée de Gistoux, sur la chaussée de Huy, en face de l’Intermarché et à côté du Carrefour Express.