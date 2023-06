Chaumont-Gistoux valide le SDT malgré une procédure "à la limite du déni de démocratie"

Ses lignes directrices consistent à protéger la terre et l’environnement naturel, à lutter contre l’artificialisation des sols, et à privilégier ce qu’on appelle les "centralités" au détriment de l’étalement urbain.

Les Communes ont été invitées à remettre un avis sur ce SDT avant le 28 juillet. Mais, pour étudier en détail un document si riche, comportant de telles implications, c’est vraiment très court. Les communes sont donc embarrassées, contraintes d’émettre un avis dans l’urgence, sans avoir pu faire l’étude exhaustive de ce document.

"La Commune de Chaumont-Gistoux déplore âprement qu’une occasion ait été manquée de faire participer de façon directe la population à un projet qui la concerne étroitement, indique le Collège. En effet, l’enquête publique, en cours, manque clairement de visibilité et notre CCATM, à laquelle a été soumis le projet pour avis, n’a pas eu le temps d’en faire une analyse approfondie. La Commune de Chaumont-Gistoux proteste avec vigueur contre cette façon de procéder qui est à la limite du déni de démocratie."

Mais, la Commune de Chaumont-Gistoux veut rester "dans un esprit de responsabilité": tout en se réservant la possibilité d’intervenir plus tard sur les clauses particulières du SDT, la majorité ARC-Écolo, lors du Conseil communal de Chaumont-Gistoux réuni ce 26 juin, a choisi de répondre favorablement au projet de révision du Schéma de Développement Territorial et "donc de privilégier l’intérêt général".

La minorité s’est abstenue.

En se positionnant pour le SDT, la majorité précise qu’elle souhaite que le schéma de développement territorial soit adapté aux spécificités et aux développements qu’elle veut défendre à travers la révision du SDC (Schéma de Développement Communal). Elle a choisi de "protéger durablement la population contre un développement urbanistique inconsidéré et d’adopter dans son principe un outil qui garantira à long terme le caractère semi-rural de notre territoire, tout en permettant à des ménages de trouver à se loger et à bénéficier de commerces et de services accrus dans le centre des villages".