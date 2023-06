Chaumont-Gistoux : Contest Ride’n Graff ce dimanche au complexe sportif du Ronvau

Ce rendez-vous s’adresse aux 10-25 ans qui aiment "rider", qui aiment le sport en général, et le graffiti et l’art. Des skates et des trottinettes seront mis à la disposition des visiteurs. Des initiations au skate, à la trottinette, au CrossFit, au graffiti et au street art seront assurées par des professionnels. Au programme aussi: démonstration de pros, concours trottinette et concours skate avec des lots pour les trois premiers des deux catégories.

La société Max Extrême (Rixensart) sera de la partie, de même que les street artists de Spray-Art Belgium, le CrossFit Tembo et DJ Sonar. Il est demandé de venir avec son matériel et ses protections, même s’il y en aura également à disposition.

Programme: de 13h à 15 h, initiation skate, trottinette et street art (graffiti) et CrossFit (départ toutes les 30 minutes) ; 15 h, inscription aux concours ; 15 h 30, début des concours ; 17 h 30, fin des concours ; 18 h, remise des prix ; 18 h 30, démonstration de riders pros.

Découvrir les opérateurs extrascolaires

Dimanche aussi, de 14h à 17 h, au Ronvau également, la coordination ATL (Accueil Temps libre) organise un rendez-vous qui permettra aux parents et enfants de découvrir les opérateurs extrascolaires actifs dans les écoles de Chaumont-Gistoux. "Le but est d’informer et de permettre aux enfants et leurs familles de découvrir les différents ateliers proposés par les opérateurs d’accueil extrascolaire existants au sein des écoles, indique Yasmina Hdidou, du Pôle AJE (ATL, Jeunesse, Enseignement). Les enfants pourront tester les activités avant d’envisager une inscription pour l’année extrascolaire 2023-2024."