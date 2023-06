Fermeture de la N243 entre Wavre et Chaumont-Gistoux ces samedi et dimanche

Ce week-end, dans le cadre du chantier de réhabilitation et de réaménagement de la N243/chaussée de Huy, la dernière couche du revêtement sera posée entre l’échangeur de la N25 et le carrefour des Quatre Carrés. Ces travaux nécessiteront la fermeture de la nationale du samedi 1er juillet en matinée jusqu’au dimanche dans les deux sens de circulation entre l’échangeur de la N25 et le carrefour des Quatre Carrés.