Budget participatif de Grez-Doiceau : on vote jusqu’à ce vendredi 30 juin

Coup d’œil sur ces trois projets…

- "Réduisons la fracture numérique et osons acheter en ligne", projet porté par le conseil consultatif communal des aînés (CCCA) et le conseil consultatif communal de la personne handicapée (CCCPH). Pour les membres de ces conseils, "si la numérisation répond à une demande croissante, elle augmente la fracture numérique auprès des personnes qui en sont exclues par manque de confiance, de compétences, de matériel, de connexion, mais aussi de par leur âge, handicap, isolement…" Le projet du CCCA et du CCCPH est le développement, par des professionnels, d’un site complet d’achats, de paiements et de prises de rendez-vous. Ce site servira d’outil de formation pour les personnes désireuses de se former en toute confiance et à leur rythme. Des formations seront programmées et l’Espace public numérique disposera de cette plateforme pour accompagner les demandes du terrain.

- "Au gré de nos chemins", projet porté par le comité des fêtes de Corroy. L’idée est d’enrichir les promenades de panneaux explicatifs avec du contenu destiné à la fois aux adultes et aux enfants et couvrant différentes thématiques: histoire & tradition, architecture, sciences (biologie, cycle de l’eau, botanique, géologie…), sociologie, écologie. Le projet s’articule au projet "Corroy-le-Grand, ses chemins, ses artisans, son histoire" qu’il vient soutenir et renforcer.

– "Mémoire en images", projet porté par le Cercle d’histoire de Chaumont-Gistoux. "Notre projet vise, dans un premier temps, à rencontrer une demande pressante de la part de personnes à la recherche de notre publication de cartes postales et photos anciennes. Cet ouvrage, publié par le cercle en 1999 et dont il possède le copyright, est épuisé et se trouve donc très rarement." Dans un second temps, le cercle envisage la mise à jour régulière de cet ouvrage avant de procéder à la constitution d’une banque de données iconographiques ainsi que filmées, sonores ou numériques. "Il nous apparaît qu’il y a urgence d’entreprendre cette démarche qui peut mettre utilement en contact des gens qui ne se rencontreraient pas nécessairement: natifs de nos communes qui disparaissent petit à petit ou négligent l’intérêt de sauvegarder ces documents importants pour la mémoire de nos collectivités, nouveaux habitants avides de découvrir et aussi de protéger l’histoire des lieux où ils ont choisi de vivre, mais aussi les jeunes de nos écoles confrontés à l’étude du milieu."

Le lien pour voter: https://chaumontgistoux-formulaires.guichet-citoyen.be/budget-participatif/

Attention: il faut se connecter avec sa carte d’identité (identification par lecteur de carte ou itsme).

Infos complémentaires si nécessaire: https://www.chaumont-gistoux.be/vivre-a-cg/participation-citoyenne/