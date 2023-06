L’ancien athlète Gavin McClurg a déclaré que c’était la capacité de Maurer à garder son calme et sa tête froide ces derniers jours qui l’avait vu abandonner ses concurrents les plus proches, les Français Damien Lacaze et Maxime Pinot. "Il a prouvé une fois de plus qu’il prend les meilleures décisions en montagne, sur les plus grands terrains, et qu’il est le meilleur au monde, point final."

Ce fut également l’édition des records de vitesse: la course de 1223 kilomètres à parcourir en parapente ou à pied était prévue pour durer deux semaines. Il aura fallu moins d’une semaine au vainqueur pour boucler ce périple.

Tom de Dorlodot est aussi arrivé à Zell am See (Autriche), en un peu plus d’une semaine (sept jours et 1 heure). C’est seulement la deuxième fois qu’il parvient à terminer le parcours dans le temps imparti. Ce qui est généralement peu évident: il y a deux ans, seuls cinq athlètes y étaient parvenus.

Le parapentiste de Vieusart termine à la 14e place. Il aura parcouru 2200 kilomètres en une semaine pour rejoindre Zell am See.

Contrairement à la dernière édition, il aura passé la plus grande partie de son temps dans les airs, y avançant de 1992 kilomètres. Il n’aura donc dû marcher et courir "que" 208 kilomètres.

"C’était épique, incroyable. C’est fou: j’ai volé tout le temps, avec trois vols de plus de 200 kilomètres. Je pensais que je n’atterrirais jamais", déclarait-il au micro de Tarquin Cooper, immédiatement après son atterrissage sur une plateforme flottante au centre du lac de Zell am See.

"Tout s’est bien passé. Je suis super heureux."