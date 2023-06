X-Alps 2023 : Tom de Dorlodot, 15e , est distancé mais toujours dans les temps

Le X-Alps, course de 1223 km à parcourir en parapente ou à pied, s’est décanté ce mercredi. Le groupe de tête, auquel Tom de Dorlodot n’appartenait plus au terme de la troisième journée, s’est réduit à trois unités: le septuple tenant du titre suisse Chrigel Maurer, le Français Max Pinot et le Hongrois Pal Takats. À 14 h 40, ces trois hommes s’approchaient du Mont-Blanc après avoir traversé la Suisse.

Tom de Dorlodot volait à 122 kilomètres de là, toujours en Suisse, dans un quatrième groupe.

Il était alors classé 15e, à quelques hectomètres du 14e. Il avait, à 14 h 40, déjà parcouru 107 km, dont 88 en vol. Il avait, pour ce faire, passé plus de temps à marcher qu’à voler.

Depuis le début de la course, le parapentiste chaumontois a parcouru 903 km (776 km de vol et 127 de marche) pour se rapprocher de son objectif final de 537 kilomètres.

Il lui reste 685 kilomètres à parcourir pour franchir la ligne d’arrivée à Zell am See. La course se termine à 11 h 30, le 23 juin. S’il maintient son rythme, Tom de Dorlodot devrait être en mesure d’atteindre cet objectif. Mais, comme pour tous les autres participants, cela dépendra surtout des conditions météorologiques des prochains jours.