À 15 h 45, le seul Belge de la course pointait en 13e position, à 65 kilomètres du leader Chrigel Maurer.

Un retard qui n’est pas rédhibitoire: il reste en effet 745 kilomètres à parcourir au Suisse dont les participants survolent désormais le pays après avoir démarré d’Autriche.

Un groupe de huit parapentistes semble s’être légèrement détaché. Parmi eux donc, Chrigel Maurer, vainqueur des sept dernières éditions du X-Alps.

L’ancien athlète et commentateur de course Gavin McClurg a déclaré: "Je n’ai jamais rien vu de tel. Avoir tout le monde empilé comme ça au milieu de la deuxième journée est tout simplement incroyable."

Pour sa troisième journée de compétition, Tom de Dorlodot a parcouru (jusqu’à 14 h 15) 185 km, dont 160 dans les airs. Au total, il a déjà volé 660 km et couru ou marché 89 km, en 2 jours et 4 heures de course.

C’est probablement une des éditions les plus rapides du X-Alps qui est en train de se jouer: les conditions de vol ont dépassé les attentes permettant aux athlètes d’avancer à une allure record.

Ulrich Grill, co-fondateur de la course, s’enthousiasmait, au soir du deuxième jour: "Je n’ai jamais vu un Red Bull X-Alps démarrer comme ça. Cela s’avère être une course super rapide et, avec une bonne météo, il n’est pas impossible que le premier athlète puisse atteindre l’objectif à Zell am See dès ce week-end." La course est normalement prévue pour durer entre dix et douze jours.

Si les conditions restent aussi bonnes, Tom de Dorlodot peut nourrir l’espoir de boucler le parcours dans le temps imparti. Ce qui est généralement particulièrement difficile: il n’y est arrivé qu’une seule fois lors de ses huit participations précédentes. Il y a deux ans, seuls cinq parapentistes y étaient arrivés.