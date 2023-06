X-Alps 2023: le parapentiste Tom de Dorlodot prêt à relever le défi de "la course ultime" pour la 9e fois

Si la course commence ce jeudi avec un prologue à Kirchberg (Autriche), la course principale débutera le dimanche 11 juin à 11 h 30. Elle durera 12 jours, jusqu’au 23 juin. À moins de parvenir à boucler les 1 223 km (minimum) à parcourir à pied ou en parapente en moins de 9 jours, Tom de Dorlodot soufflera ses 38 bougies en course, le 20 juin.

Au moment de fêter son anniversaire, Tom de Dorlodot devrait s’approcher de la fin de deux semaines d’efforts: les participants au X-Alps peuvent couvrir jusqu’à 150 km par jour à pied et en parapente, des dénivelés positifs pouvant atteindre 4 000 mètres et de nombreux rendez-vous avec certains des sommets les plus iconiques d’Europe: le mont Blanc, le Petit Saint-Bernard, les Tre Cime…

Tom de Dorlodot ne sera pas le seul à fêter son anniversaire

Tom de Dorlodot ne sera pas le seul à fêter son anniversaire: organisée tous les deux ans, la course imaginée en 2003 par feu l’aventurier Hannes Arch aura 20 ans cette année. Tom de Dorlodot fait figure de vétéran puisqu’il participera à cette course pour la neuvième fois. Seul le Roumain Toma Coconea a pris le départ à dix reprises.

Mais le spécialiste du X-Alps reste le Suisse Chrigel Maurer. "Chrigel the Eagle" (l’Aigle) a remporté sept victoires en autant de participations. La course a d’ailleurs toujours été gagnée par des parapentistes suisses.

"Un terrain de jeu incroyable"

Tom de Dorlodot revient dans les Alpes avec plaisir, même s’il s’attend à y souffrir: "J’apprends toujours autant à chaque fois. Le terrain de jeu est incroyable".

Il y a deux ans, le Chaumontois avait fini la course avec un brin de frustration, même si, avec le recul, il se dit satisfait de sa performance (15e, à 280 km du but): "Je suis toujours satisfait de ma performance dès que j’ai fait de mon mieux. Parfois, il faut un peu de chance pour éviter de commettre de petites erreurs qui peuvent avoir un impact important. J’étais un peu frustré la dernière fois car j’étais très bien préparé physiquement. J’ai d’ailleurs parcouru la plus grande distance à pied. Mais je n’ai pas pu m’exprimer comme je le voulais à cause d’un vent très fort qui nous a cloués au sol pendant trois jours".

L’objectif de Tom de Dorlodot sera de rejoindre l’arrivée et terminer la boucle de 1 223 km (en réalité beaucoup plus, il est impossible de courir ou de voler en ligne droite dans les montagnes) dans les temps impartis. Ce sera tout sauf simple: il y a deux ans, seuls cinq des 29 participants y sont parvenus. Tom de Dorlodot n’y est arrivé qu’une seule fois en huit participations.

Pour l’aider à franchir la ligne d’arrivée une deuxième fois, Tom de Dorlodot pourra compter sur son "supporter" Antoine Franc qui assurera le soutien logistique et moral du Vieusartois. "Il faut des tonnes de qualités pour être le supporter idéal, estime Tom de Dorlodot. Il faut avoir l’esprit d’équipe, comprendre la stratégie, gérer les risques, maîtriser la logistique, être un leader, un athlète expérimenté. Si vous savez cuisiner, si vous êtes amusant et positif, c’est encore mieux. Je pense avoir trouvé quelqu’un comme ça."

58 km de prologue

Ce jeudi, Tom de Dorlodot aura sans doute peu besoin de l’assistance de Sébastien Granville pour parcourir les 58 km autour de sept points de virage dans les Alpes de Kitzbühel (Autriche). Les trois premiers classés remporteront chacun un "night pass" supplémentaire, qui leur permettra de continuer à avancer pendant une nuit plutôt que d’observer une période de repos obligatoire.

Dimanche, ce sera donc le départ des 12 jours de courses. Trente-deux athlètes de 18 pays devraient être présents sur la ligne de départ.

"Les athlètes seront poussés au maximum de leurs capacités"

Le parcours de cette année est une boucle autour des Alpes qui commence à Kitzbühel et se termine à Zell am See (Autriche) et passe par les plus hauts sommets d’Allemagne, de Suisse, de France et d’Italie.

"Cette année n’est pas seulement une édition anniversaire, mais elle promet d’être l’une des plus passionnantes, assure Ulrich Grill, cofondateur de la course. Le parcours poussera les athlètes au maximum de leurs capacités physiques et mentales ". Nouveauté: il y aura un passage obligatoire de via ferrata.

"La performance globale des athlètes a augmenté de manière drastique ces dernières années, car ils abordent désormais l’entraînement et la préparation de manière très professionnelle", notent les organisateurs.

Tom de Dorlodot ne les contredit pas: "Le niveau augmente chaque année, c’est incroyable. Cette année va être très excitante. C’est l’aventure ultime. Les sensations sont bonnes, nous explique-t-il depuis Kitzbühel (Autriche), à la veille du prologue du X-Alps. Je viens de passer deux semaines à m’entraîner dans les Alpes, à me préparer physiquement et mentalement. J’ai surtout pu voler de grands morceaux du parcours. J’ai eu la chance de faire des vols de plus de 150 km qui m’ont permis d’affûter un peu mon pilotage et de retrouver de belles sen sations sous ma voile."

Pour se préparer au mieux, le parapentiste de Vieusart a pu compter sur le soutien de son partenaire de vol Horacio Llorens avec qui il avait tenté de battre le record d’altitude en parapente, l’été dernier au Pakistan.

Deux semaines de bon augure: "Je suis en pleine forme. Les tests physiques sont très positifs, très bons"

La course en direct via le Live Tracking sur redbullxalps.com.