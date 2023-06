Copieux programme à la Fête des coquelicots à Chaumont-Gistoux

Quant à dimanche, la brocante est réservée aux particuliers qui vendent leur fond de grenier et objets divers. "Nous rappelons que la vente d’articles neufs, aliments, boissons et alcool n’est pas autorisée, de même que toute publicité qu’elle soit commerciale, associative ou électorale."

Des animations foraines sont prévues sur la place de Gistoux et seront accompagnées d’animations gratuites offertes par la Commune: grimage de 10h à 17 h 30 ; échassier/sculpteur de ballons de 12 h 30 à 17 h 30 ; visites guidées de la Roseraie à 11h et à 15 h 30 ; "Entre roses et coquelicots", balades contées avec Corinne Pyre, à 11 h 30 et à 15 h ; flash mob à 15 h ; animation musicale avec la Fanfare de Dongelberg de 14h à 17 h.

Des mesures de circulation sont prises pour l’occasion. La partie de la chaussée de Huy comprise entre la rue d’Inchebroux et la rue de Wavre sera totalement fermée à la circulation dimanche de 5h à 22 h. Ceci implique qu’aucun véhicule ne peut y être stationné dès samedi à 23 h. Des déviations seront instaurées, entre autres, via les rues d’Inchebroux, Collebrine, Colleau, Zaine et de Wavre, avec une vitesse limitée à 30 km/h. L’entrée de l’avenue des Sorbiers, de la rue Bourguignon et du sentier Particulier sera fermée par une barrière Nadar.

L’arrêt et le stationnement seront interdits, du 10 juin à 23h au 11 juin à 22h de chaque côté de la chaussée de Huy dans la portion située entre la rue Inchebroux et la rue de Wavre ainsi que dans les rues Zaine, Collebrine, Colleau et d’Inchebroux.

Le parking de l’église de Gistoux sera fermé du 8 juin à 23h au 12 juin à 22 h.

Les bus TEC dont le trajet traverse les festivités (ligne E) seront déviés.