Chaumont-Gistoux : Jacques Denis, président du conseil des aînés, s’est éteint ce lundi

La crémation se tiendra à Court-Saint-Étienne ce vendredi 26 mai, à 8 h 30. Les visites se feront au funérarium Tassin, à Walhain, ce jeudi de 18h à 20 h.

Jacques Denis était une personne appréciée à Chaumont-Gistoux pour son investissement pour les autres.

Le 12 novembre 2013, Jacques Denis était désigné président du tout nouveau conseil consultatif communal des aînés (CCCA): "Non que ce soit celui qui faisait le plus de bruit, mais il était rassembleur et fédérateur, à la fois attentif à chacune et chacun et déterminé à réaliser la mission du CCCA, il incarnait la bonne humeur mais aussi la rigueur dans le travail", témoigne Natacha Verstraeten, présidente du CPAS, qui était une proche.

Une fois président, Jacques Denis a lancé son équipe dans une action assez unique: rencontrer les aînés à leur domicile pour leur présenter le CCCA, les services existants au CPAS et à la Commune mais surtout pour les interroger sur leurs priorités et leurs attentes. "400 visites ont ainsi été effectuées et il en est sorti un outil qui guidera la suite des travaux du CCCA: un rapport reprenant tous les besoins et attentes prioritaires des aînés.".

C’est sur base de ce relevé que le CCCA a demandé et obtenu la mise en place des repas chauds à domicile par exemple, ou encore l’élargissement des missions du taxi social ou encore l’organisation de conférences sur les successions et testaments ou sur l’humusation. "Il n’est pas possible de citer la totalité des actions initiées à la demande du CCCA ou mises en œuvre par cette formidable équipe de volontaires, qui répond toujours présente à l’appel de son président mais il faut aussi citer la mise en place de projets intergénérationnels avec les écoles ou de moments de loisirs et de détente comme les après-midi en chansons ou la révision du permis de conduire pour lutter contre le sentiment d’isolement mis en évidence par nombre d’aînés."

Autre projet qui lui tenait fort à cœur, porté par le CCCA avec le soutien du CPAS: l’organisation chaque dernier vendredi du mois des "tables d’hôtes spécial aînés" qui réunissent à nouveau – après le Covid – près de 100 personnes chaque mois pour partager pour un prix modique un repas simple mais délicieux mais surtout un temps d’échange et de convivialité. "Une fierté de Jacques. Il était encore présent à la dernière, quelques jours avant son hospitalisation, souriant malgré ses soucis de santé, courageux, avec un mot privilégié pour chacun."