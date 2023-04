Sablière à Chaumont-Gistoux: les indemnisations pour le remblai divisent

Du côté de l’opposition, Villages a voté pour la convention d’exploitation et contre la convention d’indemnisation. Cependant, si deux conventions étaient sur la table, le fait d’avoir voté contre l’une des deux conventions entraîne un "non" général dans le chef de Villages. Pour justifier son positionnement, Philippe Barras explique: "Tant la semaine dernière, en commission, qu’au conseil, le Collège n’a pu nous donner une explication chiffrée et argumentée de la diminution très importante (de 0,25 €/tonne à 0,11 €/tonne) de l’indemnisation payée par l’exploitant pour l’enfouissement de déchets inertes. La comparaison avec les taxes ou redevances levées par d’autres communes ayant des carrières est interpellante."

De quoi étonner l’échevin des Finances Pierre Landrain (absent au conseil, mais présent en commission.) "Villages joue un jeu politique sur le dossier en ne voulant rien comprendre. Leurs arguments mélangent des pommes et des poires. En 2004, nous avons signé une convention avec Hoslet pour une indemnisation des nuisances causées par l’exploitation de la carrière (extraction du sable) mais aussi pour le remblai. Pour l’exploitation, on passe de 0,05 à 0,11 €/tonne. Par contre, il est exact que pour le remblai, on passe de 0,25 €/tonne à 0,11 €/tonne. La raison est simple, avant, le remblai concernait un CET (Centre d’enfouissement technique), en gros, on y mettait toutes les crasses possibles ! C’est forcément plus élevé alors que dorénavant, on n’aura que du remblai de terre."

Philippe Barras indique: "Nous sommes plus réservés. L’explication fournie, selon laquelle l’enfouissement est coûteux pour l’exploitant, n’est pas convaincante. Comment expliquer alors que des communes peuvent appliquer des taxes bien plus élevées pour l’enfouissement de déchets comparables (CET classe 3 – déchets inertes) ?"

Villages cite des exemples: Mons (0,69 €/t), Braine-l’Alleud (1,25 €/t) ou Sprimont (1,40 €/t). "Nous regrettons qu’une analyse comparative n’ait pas été faite avec les autres communes wallonnes ayant un CET sur leur territoire, avec une approche chiffrée argumentée. En l’état, il est impossible pour le groupe Villages de marquer son accord sur cette convention d’indemnisation, la forte diminution du prix à la tonne des déchets inertes déversés apparaissant comme une faveur pour l’exploitant, non justifiée."

Pierre Landrain insiste sur le fait que pour Chaumont, il ne s’agit plus d’enfouissement technique comme ailleurs. "Ni de carrière de pierre, bref ce n’est pas du tout la même chose que pour une carrière de sable !"